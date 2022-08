Sí, ya es la hora sad… La propuesta de matrimonio y la entrega del anillo de compromiso, son dos momentos que muchas parejas añoran cuando es la hora de juntar sus vidas para siempre. Pero la historia que les traemos hoy, la neta está tan tristona como conmovedora, así bien de película romántica.

A través de Twitter, se dio a conocer la anécdota de un chico llamado Alejandro oriundo de Venezuela quien ya tenía todo preparado para entregarle el anillo de bodas a su pareja, una mujer llamada Samantha. Desafortunadamente, él falleció antes de recoger el accesorio en la joyería donde ya había pagado todo.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay.

Pero la gente de aquel establecimiento, tuvo un detallazo que resultó muy conmovedor.

La historia de Alejandro, Samantha y sus planes de casarse

Alejandro y Samantha estaban muy enamorados y tenían planes de casarse. Estaban listos para comenzar una nueva vida con su bebé y alcanzar el sueño de estar juntos para siempre en una casa diferente, con nuevas oportunidades y más. Él, de manera simbólica, le hizo un anillo de compromiso de papel a su pareja, esto con la promesa de que pronto le daría uno de verdad como se lo merecía.

El joven enamorado también le dijo a su prometida que saldría de viaje de trabajo y que regresando, comenzarían el proceso para echar a andar sus planes. Sin embargo, a los pocos días de comprometerse, Alejandro falleció.

“Dos días antes de la partida de Ale, se arrodilló frente a mí con un anillo de papel y me pidió casarme con él”, contó Samantha en un tuit de abril pasado. Lo que ella no sabía es que su amado había visitado otra ciudad para ir a comprar el anillo de compromiso en una joyería. Ale lo dejó pagado, pero no pudo pasar a recogerlo como había acordado.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay.

La joyería localizó a Samantha y le mandó el anillo de compromiso

Fue hasta este mes de agosto que Samantha se llevó una gran sorpresa: llegó a su domicilio el anillo de compromiso que había comprado Alejandro, junto con una nota de parte de la joyería.

La gente de la joyería explicó en su mensaje que al darse cuenta de que su cliente no contestaba las llamadas ni pasaba por el accesorio, se tomaron el atrevimiento de buscarlo en redes sociales con los datos que él había proporcionado. Así fue como se dieron cuenta Ale lamentablemente había fallecido.

El mensaje de la joyería que le mandaron a Samantha. Foto: Twitter.

A los encargados del establecimiento joyero les nació la iniciativa de localizar a Samantha a como diera lugar. Y así, pasaron tres meses hasta que pudieron mandarle el anillo de compromiso que Ale quería darle antes de morir.

“Te mereces recibir este anillo con todo el amor del mundo y en especial del cielo, estamos seguros que mientras lo recibes y te lo pones, él estará junto a ti sonriendo porque de alguna manera lo cumplió“, decía la nota de la joyería.

Samantha presumió su anillo en Twitter el pasado 12 de agosto junto con el mensaje que mandó el negocio joyero y mencionó que “hoy cuando lo recibí me di cuenta de lo afortunada que soy“. Se vale llorar.

Después de tres meses de

estarme intentando contactar

una joyería, apenas ayer

lograron hacerlo y pudieron

hacerme llegar una encomienda, hoy cuando la recibí me di cuenta de lo afortunada que soy… pic.twitter.com/3KMx3vPv4p — samantha? (@Samanthaaeh) August 13, 2022