¿Da Vinci quién? Hombre crea bicicleta eléctrica que llega a los 110km/h con el motor de su lavadora

¿Quién ha dejado volar su creatividad esta cuarentena? La verdad, es que además de disfrutar del sillón y de toda la oferta que hay en la tele, muchos también se han puesto las pilas para crear cosas. El ejemplo perfecto de esto es el ingeniero aficionado de nombre desconocido, quien usó su tiempo libre para hacer la bicicleta eléctrica más rápida posible usando el motor de su vieja lavadora, informa TheNextWeb.

El hombre, que para fines prácticos le vamos a poner Jimmi (por su usuario Jimminecraftguy), cuenta que tenía una bicicleta sin usar, una lavadora vieja y mucho tiempo libre en sus manos. Sin pensarlo dos veces, se puso creativo y creó una bicicleta eléctrica capaz de ir más rápida que un coche.

Spin Cycle

La bicicleta fue bautizada como Spin Cycle (un término de un ciclo que encuentras en todas las lavadoras), y fue compartida en Reddit por el mismo Jimmi. En la descripción de su bicicleta, el ingeniero cuenta que tomó un motor eléctrico de 1100 vatios de la lavadora y se lo instaló a su bici. También cuenta que puede alcanzar hasta los 110 km/h.

También puedes leer: MAESTRA VIAJA EN BICICLETA PARA DAR CLASES A ALUMNOS QUE NO CUENTA CON INTERNET

“¿Qué demonios es esa bestia dentro de tu triángulo?”, pregunta un usuario de Reddit sobre el motor de la lavadora. “Es un motor de lavado Maschine bldc (motor de 1100w hecho para funcionar con 48v. Pero realmente no lo estoy ejecutando a plena potencia porque no quiero una velocidad máxima de 150 km/h. No quiero morir pronto)”, le respondió Jimmi.

La policía lo quiere multar pero no puede

Como ya lo sabrán muchos capitalinos de México, ir a 110 km/h te puede hacer acreedor de una multa en muchas vías principales. Pues en Grecia pasa exactamente lo mismo, lugar de donde es originario Jimmi. Su bicicleta nueva ya le ha provocado que la policía lo detenga unas cuentas veces.

“Ya me detuvieron una vez. Los policías griegos no saben qué demonios hacer en esta situación. La cosa cae entre un vehículo motorizado de baja potencia y una bicicleta eléctrica para que no puedan hacer otra cosa que decirme que reduzca la velocidad si voy rápido”, platica Jimmi en Reddit.

También puedes leer: ESTUDIANTE VIAJÓ EN BICICLETA 48 DÍAS PARA REENCONTRARSE CON SU FAMILIA

La verdad es que sí le creemos a Jimmi. La mayoría de las bicicletas eléctricas no tienen ni la mitad de la potencia que a Spin Cycle. Otra diferencia que tiene con las bicicletas eléctricas tradicionales, es que brinda la posibilidad de no pedalear en absoluto y así no sudar un gramo antes de llegar a tu destino final.

Jimmi cuenta que su proyecto aún no está terminado aunque se encuentra en su etapa final. Lo único que le hace falta a la Spin Cycle para ser perfecta es encontrar la manera de aumentar la autonomía con una batería mejorada. Ojalá la veamos pronto en el mercado porque suena muy divertida. Vean el video en el que alcanza los 65 km/h.