¡Lo queremos! Hombre crea dispositivo para mandarle fotos sin internet a su abuelita

Estamos seguros que muchos por acá harían lo que fuera por sus abuelos y así devolverles un poco de la enorme alegría que nos han dado a lo largo de nuestras vidas. En el internet hay ejemplos claros de esto, como el de una mujer que cumplió el sueño de su abuelita al llevarla a la playa (ACÁ lo pueden checar). Pero ahora queremos contarles sobre un hombre que llevó todo esto al siguiente nivel, inventando un dispositivo con un fin bastante bonito.

Probablemente muchos de sus abuelitos no comprendan la tecnología a la perfección, y la verdad es que lo entendemos porque a veces nosotros mismos nos hacemos bolas. Sin embargo, más allá de ayudarles a usar los teléfonos, pantallas y demás dispositivos con los que contamos en la actualidad, ¿qué pasa cuando de plano no tienen internet? Bueno, pues un usuario demostró que no hay impedimento para comunicarse con sus seres queridos.

El increíble invento de un hombre para mandarle fotos a su abuelita

A través de su cuenta de Twitter, un ingeniero en informática llamado Guido, compartió en un hilo el ingenioso invento que armó para compartir fotografías con su abuelita. Este genio comentó que ella no tiene un smartphone y mucho menos conexión a internet, es por eso que se le ocurrió una manera sumamente creativa para que la señora pudiera ver imágenes con tan solo conectar un aparato a la corriente eléctrica.

Este dispositivo funciona de manera sencilla y gracias a tres componentes sencillos: una impresora térmic a con rollos de papel para 150 fotos, una microcomputadora baratísima y bajo consumo de energía, así como una placa para tener conexión a Internet. Las fotos las manda por medio de Telegram, las cuales llegan directamente a la impresora y gracias a esto, su abuela tiene imágenes instantáneas al más puro estilo de las Polaroid.

Estas Navidades hice un cacharro para enviar fotos a mi abuela que no tiene móvil ni internet. Los requisitos eran dedicar poco tiempo (~20h) + que pudiese enchufarlo y listo + sin mantenimiento. — Guido (@palmerabollo) January 10, 2022

Por supuesto que el internet está maravillado con su dispositivo

Imagínense qué tan increíble es este invento que el hombre comentó que se gastó alrededor de 180 euros (algo así como 4193 pesitos mexicanos) para crearlo. Pero más allá del valor, lo importante es que gracias a esto, su abuelita puede ver todo lo que está haciendo y tiene chance de compartir con ella los momentos más importantes de su vida. Y sí, la verdad es que nos encantaría comprar esta maravilla.

Para no variar, el hilo que armó en Twitter rápidamente se hizo viral en dicha red social y como era de esperarse, tuvo un montón de comentarios positivos. Además de felicitarlo por crear algo tan impresionante para comunicarse con su abuela, también le recomendaron que de una vez registrara su invento porque nunca falta el abusado que podría agandallarlo. Así que ya lo saben, no hay pretexto para no estar cerca de sus seres queridos.