Órale: Hombre en situación de calle construye casa de cartón de dos pisos y se hace viral

No cabe duda de que hay un montón de talento por todas partes, y como dicen por ahí, solo falta apoyarlos. A cada rato, en el internet de las cosas aparecen historias que demuestran que tenemos muchísimos creativos alrededor del mundo. Tal es el caso de un hombre en situación de calle, que recientemente se hizo viral en redes sociales por construir una casa de cartón de dos pisos y por supuesto que sorprendió a propios y extraños.

Por acá les hemos contado sobre varios rifados que han creado hogares que nos dejaron con el ojo cuadrado, como un albañil que levantó una casa increíble en Canadá (AQUÍ pueden checar cómo armó todo). Sin embargo, en esta ocasión les platicaremos de un sujeto sumamente ingenioso que en las calles de Los Ángeles creó algo que probablemente a ningún arquitecto o maestro de obra se le ha ocurrido hasta la fecha. Ahí les va.

Este hombre sorprendió al internet con su casa

Fue a través de TikTok donde se hizo viral el caso de este hombre en situación de calle. Un usuario de dicha red social publicó un video en el que se pueden ver varias cajas de cartón bastante peculiares, pues a simple vista parece el refugio de alguien que no tiene una casa común y corriente. Pero más adelante y de la nada, aparece en una segunda planta un personaje que saluda desde las alturas a quien está grabando este momento tan particular.

Sin embargo, la cosa no paró ahí. Resulta que la persona que capturó a este agradable sujeto decidió bajar a saludarlo. Pero cuando llegó hasta donde se encontraba se dio cuenta de que su hogar era muy especial. El hombre construyó una casa de cartón de dos pisos que tiene como base una estructura de madera para darle rigidez. Y aunque ustedes no lo crean, esta no es la única característica que dejó con la boca abierta al tiktoker.

Adentro, el protagonista de esta historia cuenta con una alacena, un sillón y hasta una planta que sirve como decoración. Otra cosa que llamó la atención es que el dueño incluso le puso ventanas y ruedas a su casa por si quiere cambiarse de dirección. Además, el hombre en situación de calle confesó que tardó varios meses en construir su hogar, pues dependía del dinero con el que contaba el momento pero al final, creó lo que tanto quería.

El creador de este hogar ya está recibiendo ayuda

Por si esto no fuera suficiente, el ingenioso sujeto confesó que la casa estaba en venta, por si había alguien interesado. El video rápidamente se viralizó en TikTok, donde varias personas señalaron que tuvo mucha imaginación y dedicación para levantar su idea. Pero además de eso, apareció una usuaria llamada @chandrica, que se acercó y le pido permiso para cubrir la casa con un laminado que le dio un buen toque artístico.

Aunque más allá de aprovechar la situación para hacer una colaboración, la chica también abrió una cuenta en GoFoundMe para que este hombre en situación de calle reciba apoyo por parte de cualquiera que decida echarle la mano con dinero. Así que como verán, además de dar a conocer la creación de este tipazo y dejarnos con el ojo cuadrado, los videos también sirvieron para que la gente en general lo ayude.