¡Qué rifado! Hombre se lanza al mar para rescatar a un perrito que se ahogaba

Y aquí, les traemos un momento más para tenerle fe a la humanidad… No cabe la menor duda que hay muchas personas que harían cualquier cosa por un perrito, incluso si eso significa arriesgar su propia integridad. Historias así conocemos varias, pero en esta ocasión es Pablo Grane la persona que nos demuestra su buena voluntad para con los animales.

El nombre de este señor se ha vuelto viral debido a que recientemente rescató a un cachorrito callejero que había caído al mar, esto en la zona costera de Comodoro en Argentina. Gracias a su rápida acción y al apoyo de otras personas que se unieron a la causa, se evitó lo que pudo ser una tragedia.

Un perrito se ahogaba en una zona costera de Argentina

Hay que decirlo: uno nunca sabe cuando deberá convertirse en el ‘héroe o heroína sin capa’ del día. Lo que es cierto es que hay momentos en los que no queda lugar para la duda y actuar es la única opción. Pues algo así fue lo que le sucedió a Pablo Grane en los recientes días mientras caminaba por el paseo costero de la ciudad de Comodoro.

El pasado martes 24 de agosto, el hombre se encontraba caminando cuando de repente vio que había muchas personas mirando al mar sobre un muro de contención. “Venía transitando por la avenida camino a zona norte y me llamó la atención la gente agolpada sobre la costanera. Casi no paro pero cuando vi a los bomberos me di cuenta que estaba pasando algo serio“, dijo el sujeto a la agencia ADN Sur. Cuando se acercó, se dio cuenta que había un perrito en el agua, nadando con todas sus fuerzas para mantenerse a flote.

Dicen los testigos que el animalito se encontraba como a 50 metros del muro y tal como se ve en algunos videos en redes sociales, la marea arreciaba lo suficiente como para impedir que pudiera nadar a voluntad. Una vez que vio esto, Grane se aventó con todo y su traje de neopreno para ayudar al cachorro.

Pablo Grane y compañía salvaron el día

Una vez que el perrito se encontraba en brazos de Pablo Grane, un salvavidas de la zona identificado como Salvador Pablo se acercó a ayudarlo para subir las escaleras que el cuerpo de bomberos había colocado sobre el muro de contención. Con una soga, fijaron al perrito para poder subirlo.

“La situación era bastante difícil también porque era una zona con escombros y piedras, mucho oleaje y el perro estaba en malas condiciones… [intentó] traerlo todo el tiempo con la cabeza arriba porque había tragado mucha agua”, mencionó a ADN Sur. Por fortuna, la misión se concretó y el canino fue llevado de urgencia a un veterinario.

En Facebook, la médico Pao Oliva dijo que la familia del perrito ya se puso en contacto con ella. El pequeño de nombre Roko se había escapado de casa y se perdió. El perrito presentaba hipotermia, pero al parecer va de alivio. “No dudé ni un minuto en tirarme, sentí que tenía que estar ahí”, dijo Grane, quien sin duda se convirtió en el héroe del momento.