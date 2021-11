100% real, no fake: Hombre le pide el divorcio a su esposa porque “es fea sin maquillaje”

No cabe duda de que el internet de las cosas siempre nos regala historias increíbles. Sabemos que un matrimonio no es cosa sencilla, hay que trabajar mucho en pareja para superar todos los obstáculos que inevitablemente llegan sobre la marcha. Sin embargo, hay quienes piensan en botar todo a la primera pelea, pero aunque no lo crean hay quienes tienen cualquier pretexto para separarse definitivamente. Justo como lo que pasó con un hombre que encontró la peor excusa para intentar divorciarse.

Por acá les hemos contado varias historias sobre esposos que nomás no dan una, ahí tienen al hombre que acompañó a su novia a vacunarse y de repente le salió la verdadera dueña de sus quincenas (si no nos creen, AQUÍ lo pueden checar). Pero en esta ocasión, tenemos a alguien en Egipto de plano se voló la barda y gacho, porque dijo que ya no quiere estar con su esposa porque es fea sin maquillaje. Sí, no es broma, esto en realidad sucedió y evidentemente, este caso le dio la vuelta al mundo.

Este hombre pidió el divorcio por una razón bastante peculiar

Resulta que un hombre conoció a la que ahora es su esposa a través de Facebook, a partir de ese momento comenzaron a salir y presuntamente –o al menos lo que él dijo–, la mujer siempre iba a las citas muy arreglada y con un montón de maquillaje. De acuerdo con distintos medios, luego de andar de manita sudada por un buen rato tomaron la decisión más importante de sus vidas: unirse en sagrado matrimonio –como dirían nuestras abuelitas–. Sin embargo, la felicidad le duró muy poco.

Este sujeto mencionó que luego de casarse y después de la luna de miel, se dio cuenta de que supuestamente no se acostumbraba a ver a su esposa en su aspecto natural y sin ningún producto de belleza encima. Es por eso que sin pensarlo dos veces, comenzó todos los trámites para el divorció exprés e incluso presentó los documentos frente a la corte, argumentando que “ella lucía fea sin el maquillaje”y que todo este tiempo le vio la cara… sí, así como lo leyeron.

El sujeto se siente engañado, pero no procedió el divorcio

“Me sorprendió porque no se parece en nada a la persona que conocí varias veces antes de casarme. Ella me engañó…. después de la boda, vi su verdadero rostro sin maquillaje y se ve fea. Vi sus fotos en Facebook y parece totalmente diferente cuando no lleva maquillaje. Fui engañado y quiero divorciarme de ella”, declaró el hombre. Sin embargo, y como era de esperarse, la ley en Egipto no vio con buenos ojos su pretexto, tanto así que el Tribunal de Familia de Heliópolis no ha aceptado el divorcio.

“La veo cuando se despierta, su pelo está desordenado y su aspecto es completamente diferente al que conocí cuando me casé con ella. Intenté superarlo”, mencionó el sujeto. Así es como podría terminar el matrimonio de una pareja que duró 1 mesesote felizmente casados. Por supuesto que en redes sociales este caso ha dado de qué hablar, pues [email protected] consideran machistas sus argumentos para divorciarse, pero lo que sí tenemos claro es que es un pretexto malísimo para dejar a su esposa, ¿no creen?