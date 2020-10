“Así se forja el carácter”: Influencer defiende a maestro que se burló de alumno con Asperger

Hace unos días, la redes se convulsionaron luego de que se hiciera viral un video en el que César Augusto Leal Chapa, profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la UANL, se burlaba de un alumno suyo durante una clase en línea. El asunto es que este estudiante -de nombre Jesús- es un paciente con Síndrome de Asperger al que César Augusto insultó despectivamente por su condición.

El desafortunado incidente hizo eco en todos lados provocando que el docente intentara disculparse por sus declaraciones. Sin embargo, este hecho también abrió el debate para personalidades como el influencer regiomontano José Daniel Borrego, quien recientemente comentó la situación mostrando cierta empatía con el profesor.

Influencer comenta sobre las nuevas generaciones

A través de su cuenta de YouTube Muy Enojado ALV, José Daniel se pronunció sobre la situación en la que se vio inmiscuido el profesor Leal Chapa. El influencer comentó en su video subido el pasado domingo 18 de octubre que las nuevas generaciones de alumnos son cada vez más ‘frágiles’.

“Ya no les gusta que los presiones, ya no les gusta que les cuestiones su capacidad. No puedes levantarle la voz porque, pobresito, se va a ofender el muchacho de veintitantos años” dice Borrego en el clip de apenas tres minutos y medio.

El creador de contenido incluso detalló de manera preocupada que el sistema educativo de México “en el que ya no se reprueba a los niños en primaria y secundaria” está migrando a las universidades. “El maestro debe ser extremadamente tolerante… Lo más grave del asunto es que hablamos de facultades de ingenieria”, aclara Borrego.

“Así se forja el carácter en el mundo real…”

Luego de hablar sobre el sistema educativo mexicano, José indicó que los alumnos que se ofenden por la manera en que les habla un profesor podrían no tener el carácter para enfrentar el mundo real. El youtuber hizo alusión a que los futuros profesionistas no tendrían la oportunidad de evidenciar a sus jefes o compañeros de trabajo con un video en redes.

“Así se forja el carácter de la gente en el mundo real… ¿Creen que un joven que está muy indignado por cómo le hablaron va a poder subir un video a redes sociales de su jefe en el trabajo?… Si alumnos se sienten ofendidos por cómo les habla un maestro, les falta mucho carácter para enfrentar el mundo real donde eso es lo menos que van a experimentar en el mundo laboral”.

José se dirige al alumno Jesús

José Daniel puntualizó su declaración argumentando que, para él, este tipo de experiencias son con las que se forja el carácter. Borrego además detalló que a Jesús, el joven alumno con Asperger, se encontrará con cosas más complicadas en el ámbito laboral. Al final Borrego expresó su apoyo al docente Leal Chapa.

“Este joven que padece Asperger está en la universidad… Le va a tocar enfrentar cosas mucho más graves en su espacio laboral... Son experiencias para no agachar la mirada y sostener el trabajo individual… Todo mi apoyo al profesor de la FIME“, concluyó.

Las redes reaccionan

Por supuesto las redes sociales, al igual que sucedió con el clip del profesor, comenzaron a reaccionar tras las declaraciones vertidas por José Daniel Borrego. La mayoría de los usuarios se han manifestado contra las premisas que el youtuber dueño del canal Muy Enojado ALV menciona en su último video. Y tú ¿qué opinas sobre los comentarios de José Daniel sobre el maestro y alumno de la UANL?

