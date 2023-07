JAJA: Influencer recomienda 'bar secreto' en Tlaxcala y terminaron clausurándolo

Al parecer el bar de Tlaxcala era secreto por algo… Las redes sociales como TikTok nos han traído videos de bailes, tutoriales de maquillaje, momentos random de la vida y también, a miles de personas y/o influencers que dan recomendaciones de restaurantes o bares que uno debe visitar.

Seguro se les vino a la mente cualquier de esos videos que son en voz en off y comienzan con la persona del video invitándote a conocer un lugar del que quizás nunca has escuchado y debes conocer por su comida, las bebidas, el ambiente, temática, etc.

En Tlaxcala una influencer grabó un video para recomendar un bar

Usualmente estos videos son virales y no sólo ayudan a los creadores de contenidos a obtener likes o volverse más conocidos, sino que también le echan la mano a los lugares recomendados al darles publicidad gratis para tener más clientela.

Claro que la publicidad gratis no siempre es una buena herramienta y esto lo aprendió un bar secreto en Tlaxcala, el cual las autoridades clausuraron luego de que una influencer subiera un video donde recomendaba visitar el enigmático lugar.

Una influencer recomendó un bar secreto en Tlaxcala. Foto: @tonatzi.sg (TikTok)

Era un bar secreto al que podías entrar al mover un librero dentro de una barbería

Fue una influencer de TikTok llamada Tonantzi (@tonantzi.sg), quien el pasado 9 de junio decidió subir a su cuenta un video donde recomendaba el bar “Jenny Mezcal” en Tlaxcala, cuyo mayor atractivo es que se encontraba escondido detrás del librero de una barbería.

“¿Y tú ya conocías este lugar secreto en Tlaxcala?” decía el video de la influencer que mostraba cómo al mover el librero en el lugar donde cortan pelo, entrabas a este bar en Tlaxcala que era bastante atractivo, pues hasta tenía mesas y decoraciones en el techo.

El bar secreto estaba detrás de un librero, en Tlaxcala. Foto: @tonatzi.sg (TikTok)

El bar secreto de Tlaxcala se hizo viral en redes sociales

El bar secreto de Tlaxcala llamó la atención de muchas personas de dicho estado por este concepto de entrar a un mundo diferente en la barbería. Además de que muchas personas en el estado no sabían que existían lugares tan curiosos como este.

Tal fue el caso de las autoridades estatales, quienes tampoco sabían que había un bar secreto operando en la región y al ir a checar que todo estuviera en orden se toparon con la sorpresa de que ni el bar ni la barbería tenían permiso para operar.

Fue clausurado por las autoridades al no tener permiso para operar

Y es que en los últimos días se ha viralizado una imagen que muestra cómo al librero del bar secreto en Tlaxcala le pusieron un sello de clausura ya que no contaba con las normas de Protección Civil en caso de que ocurriera un incidente.

Si bien las medidas fueron por el bien de la gente en Tlaxcala, muchos tomaron con humor la clausura del lugar por parte de las autoridades. Y es que al parecer eso de ser “secreto” no era tanto un giro comercial, sino realmente algo que los dueños no querían que se diera a conocer.

El bar era secreto porque no contaba con permisos para operar. Foto: @tonatzi.sg (TikTok)

Ni hablar, es lo malo de tener secretos (sobre todo cuando debes acudir a la ley para que estos funcionen). ¿Qué les parece este bar secreto en Tlaxcala? ¿Será que al final el video de TikTok les salió bastante caro?