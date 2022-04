Mega chale: Inmigrante gana la lotería y es detenido al querer cobrar su premio

Imagínate ganarte nada menos que 250 mil euros... ¿nada mal, no es cierto? Ahora imagínate que te los ganas en un país donde te encuentras viviendo de forma ilegal. Oh sí, justo eso le sucede a un tipo que vive en Bélgica y se ganó la lotería, pero como es indocumentado, no le ha sido posible cobrar el billete (¡¡mega chale!!).

Acompáñame a ver esta triste historia

Esta peculiar historia corresponde a un sujeto de 28 años nacido en Argelia. Él viajó desde el norte de África hasta España de forma ilegal, y ya en ese país se las arregló para cruzar a Francia y llegar a Bélgica. Su idea era establecerse en ese país como hacen muchos inmigrantes africanos en Europa, el problema fue que compró un cachito de lotería y se la ganó.

Y sí, decimos que eso es un problema porque al estar ilegalmente en ese país, no podía llegar así nomás a reclamar los 250 mil euros del premio (hablamos de unos 270 mil dólares y poco más de 5 millones de pesos mexicanos).

Tres amigos del sujeto intentaron echarle la mano. También de origen argelino, fueron hasta las oficinas de la lotería de Bélgica para ver si podían reclamar el premio, sin embargo, terminaron siendo arrestados por sospecha de haber robado el boleto ganador.

Fue entonces que el hombre decidió ir él mismo a cobrar sus 250 mil euros, pero en ese momento también terminó detenido por no tener documentos para estar en el territorio belga. Eso sí, acudió en compañía de su abogado, Alexander Berstraete, por lo que está recibiendo la asesoría legal necesaria para no ser deportado.

No será deportado… al menos hasta que le den su premio de la lotería

De acuerdo con Infobae, dicho abogado declaró a la agencia AFP que su cliente está en situación ilegal, sí, pero que podría cobrar el dinero en caso de presentar los documentos que acrediten su identidad, El problema es que para eso debe contactar a su familia en Argelia y esperar que encuentren la forma de hacérselos llegar.

Lo bueno de toda esta historia es que el hombre ya recibió la promesa de las autoridades de Bélgica de no ser deportado hasta que pueda cobrar su premio de la lotería, para lo cual necesita abrir una cuenta en el banco pues no es posible dárselo en efectivo al tratarse de una cantidad tan grande.

El hombre compró el boleto con el que ganó la lotería en la ciudad de Zeebrugge, una entidad portuaria conocida por ser un punto de acceso para inmigrantes africanos que buscan llegar principalmente al Reino Unido. Ahora se encuentra en poder de un tribunal de la ciudad de Brujas, al menos hasta que pueda presentar los papales que le piden.