Lo que necesitas saber: La CDMX cuenta con varios miradores donde podemos tener una vista privilegiada de su paisaje urbano. Uno de ellos es el del Monumento a la Revolución.

Hay cientos de lugares que podemos considerar como icónicos en la CDMX. Y uno de los más representativos es el Monumento a la Revolución, que se levanta en la Plaza de la Constitución, en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Has visitado su museo o subido a su domo? La vista desde ahí es todo un privilegio. Aquí te daremos las instrucciones para conocer su mirador.

Es uno de los lugares icónicos de la CDMX./Imagen Monumento a la Revolución Facebook

El Monumento a la Revolución ha visto más de 100 años del paso de la historia de la capital mexicana y se podría decir que es un fiel testimonio de cómo la Revolución Mexicana cambió el destino de México. Del que sería el magnífico y nuevo Palacio Legislativo, planeado por Porfirio Díaz, sólo quedó en pie su estructura central con su cúpula principal.

El monumento sería en un principio el gran Palacio Legislativo./Imagen Wikipedia

Pero bueno, la Revolución nos hizo dar un paso hacia el progreso, y esta estructura queda como un buen monumento hacia ese progreso. ¿Por qué no darte un chance para visitar su mirador y disfrutar del paisaje capitalino con todo lo nostálgico que puede resultar?

Sube al mirador del Monumento a la Revolución

¿Qué tal admirar el paisaje citadino con una vista de 360 grados? Primero se sube por un increíble elevador panorámico. Nuestra visita a esta verdadera joya histórica de la ciudad se convertirá en todo un placer y será una experiencia única.

Al mirador se sube por el elevador panorámico./Imagen Monumento a la Revolución Facebook

Para empezar con el paseo, iremos al Paseo Cimentación, en el nivel 1 del monumento, donde vamos a aprender sobre los orígenes del monumento y su construcción, a cargo del arquitecto francés Emilé Bénard, cuando el edificio estaba destinado a ser un palacio.

No hay que olvidar el Museo de la Revolución, que está ubicado en la base del monumento. Ahí está documentado el conflicto armado a través de más de 400 piezas, entre fotografías, documentos, banderas y otros objetos de la época.

La vista de la CDMX es asombrosa./Imagen Monumento a la Revolución Facebook

Al mirador se sube por su elevador, que ofrece una vista cada vez más impactante cuando vamos hacia el área del domo. El mirador está a más de 67 metros de altura y desde ahí se pueden admirar los alrededores de la Tabacalera y más allá desde cualquier ángulo. Si esto fuera poco, en el recorrido también podemos subir a la cúpula del edificio, donde está su linternilla, a 80 metros de altura.

Una vista excelente

En el mirador del Monumento a la Revolución también se organizan los “amaneceres monumentales” en ciertas fechas programadas que pueden ser los últimos viernes o sábados de cada mes. Como puedes imaginar, se tratan de visitas que empiezan justo antes del amanecer, a la hora especial en la que se puede ver la salida del sol. Y si programas tu visita a la hora adecuada, también vas a poder disfrutar de un inolvidable “atardecer monumental”.

El Monumento a la Revolución en la Tabacalera./Imagen Getty

La CDMX ofrece paisajes imponentes por todas partes y no le faltan sus muchos miradores. El del Monumento a la Revolución no nos va a decepcionar. Se podría decir que conocer este mirador es casi una obligación para cada mexicano. No puede faltar un chocolate caliente en su cafetería para terminar el recorrido con broche de oro.

Vamos a mirar la CDMX desde las alturas

El Monumento a la Revolución está en Plaza de la República S/N, Col. Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Está abierto de lunes a jueves de 12 a 20 horas, viernes y sábados de 12 a 20 horas y los domingos de 10 a 20 horas y tiene acceso hasta media hora antes de la hora del cierre. Hay que estar al pendiente de los horarios de sus “amaneceres monumentales”.

El paisaje es espectacular./Imagen Monumento a la Revolución Facebook

El costo de la entrada general es de 150 pesos y de 130 pesos para maestros, estudiantes y los niños menores de 13 años. También hay paquetes para grupos de 3 personas o 5 personas y los boletos se pueden comprar en línea.

