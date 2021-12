Jack Rico: El joven de 15 años que conseguirá su quinto título universitario

De vez en cuando, nos encontramos con por ahí con la historia de algún joven superdotado que sorprende al mundo con sus capacidades académicas. Y bueno, seguro ya han escuchado de algunos en el pasado… pero quizá ninguno como el caso de Jack Rico.

Este chico de origen latino tiene tan solo 15 años, pero será en este mes de diciembre cuando reciba su quinto título universitario, esto luego de que completar una licenciatura en Historia por parte de la Universidad de Las Vegas.

Jack Rico, el joven prodigio que consiguió cuatro títulos en California

Graduarse de la universidad es uno de esos logros que cuestan ‘sangre, sudor y lágrimas’. Por ello es que se celebra mucho cuando se consigue un título académico Vaya, no nos dejarán mentir: incluso el simple hecho de terminar pasar todas la materias de la carrera sin siquiera comenzar el proceso de titulación, es algo que alivia bastante a cualquiera.

Ahora, imagínense conseguir cuatro títulos universitarios teniendo menos de 15 años. Sí, aunque suene de locos, eso es real y es el joven Jack Rico quien lo ha conseguido. Él, como cualquier chico de su edad, le dedica buena parte del tiempo a sus estudios, con la diferencia de que gracias a su intelecto se ha adelantado a la educación superior.

Y su caso es bastante curioso porque dentro de todo, este joven estudiaba como la mayoría lo hace: en escuelas públicas, en su salón de clase junto a la gente de su edad. Pero algo no iba bien ya que reprobó el tercer grado… aunque no porque no fuera inteligente. La cosa estuvo en que su familia decidió que él tomara clases en casa y ahí, se dieron cuenta que sus cualidades académicas eran excepcionales.

“A los 11 años, era más inteligente que yo y sabía que probablemente le había dado todo lo que tenía y que probablemente necesitaba mejores maestros“, dijo su madre, Ru Andrade, a la cadena televisiva KTNV. Así fue como casi de inmediato, la familia Rico encontró un programa de ingreso al colegio Fullerton en California, donde Jack se inscribió con éxito.

Y ahí, entre los 11 y los 13 años de edad, consiguió sus títulos en Historia, Ciencias Sociales, Artes, además de Expresión Humana y Comportamiento Social.

Ya tiene su quinto título universitario en la bolsa

Luego de los éxitos obtenidos en Fullerton College, Jack Rico consiguió una beca para estudiar Historia en la Universidad de Las Vegas. Y bueno, han pasado ya dos años desde que comenzó sus recorrido académico en esta escuela.

Será este próximo 14 de diciembre cuando reciba su título, convirtiéndose así en el graduado más joven en la historia de esta institución con tan solo 15 años. “De vez en cuando, recibo una reacción impactante de alguien, pero la mayoría de mis compañeros de clase realmente me aceptan. No me tratan como a un niño, me tratan como a un igual”, dijo el buen Jack a KTNV.

Con cinco títulos universitarios, el joven de la familia Rico recomienda que el sistema educativo se revalore pues para él, hay quienes aprenden más estando en casa que en una escuela. “Ningún niño es el mismo, en el sentido de que algunos niños prosperan en un entorno de escuela pública; otros prosperan en un entorno de educación en el hogar… y siento que debería ser la elección del niño. Deberían investigar qué es lo mejor para ellos y su educación“, dijo Jack. Vaya historia, ¿no?