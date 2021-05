Niño genio adelanta ciclos escolares durante la pandemia; termina secundaria y universidad 

Por: Alberto Milo

Conforme nos fue cayendo el 20 de que la pandemia iba para largo, los fantasmas de la productividad y la presión social comenzaron a cuestionarnos sobre qué haríamos con el tiempo libre. Pese a ello, algo que reafirmamos, a lo largo de la crisis, es que lo primero es el propio bienestar y el de los nuestros. Sin embargo, hay quienes no se lo pensaron dos veces y llevaron sus metas a otro nivel. He aquí un caso.

Mike Wimmer es un niño de Carolina del Norte, Estados Unidos, que en este mes celebrará dos graduaciones: la primera de Rowan-Cabarrus Community College el día 21 y la segunda de Concord Academy High School el 28 del mes en curso. En otras palabras, Mike terminará su secundaria y una carrera técnica universitaria con excelentes notas. Esperen… KHÉ?!

La inusual actividad que tendrá este niño de 12 años se debe al haberse dado cuenta de los pocos créditos que necesitaba para terminar su secundaria, por lo que, motivado por sus pasiones, y proyectos futuros, decidió adelantar unas cuantas clases.

Esto tiene sus antecedentes. En entrevista para CNN, Mike comentó que siempre ha sido fan de las matemáticas y ciencias y que fue con su primer iPad cuando empezó a sentir curiosidad por el funcionamiento de las cosas. Pa’ que vean que no todo se trata de Free Fire y Among Us.

Mike considera a la ciencia y la tecnología como sus grandes pasiones, siendo la robótica uno de los campos que más ha capturado su atención. Además, como suele suceder en estos casos, el pequeño reconoce que la mayor parte del conocimiento que ha adquirido ha sido mediante los recursos que tiene para ser autodidacta.

Y si se estaban preguntando: ¿qué onda con los papás? Pues llenos de orgullo, obvio. Sí, así lucieron Melissa y Mark Wimmer en una entrevista para WCNC, en la que aparte añaden que su hijo siempre se ha distinguido por encontrar soluciones.

Por si fuera poco, Mike Wimmer ha estado puliendo sus habilidades de escritura, ya que uno de sus mayores deseos es poder compartir lo que hace para ayudar a los demás a tener una mejor vida.

Actualmente, Mike Wimmer cuenta con un sitio web al que podemos entrar para saber más de él. En este espacio también conoceremos algunas de las invenciones y premios que ha tenido a su corta edad. Por dar un ejemplo: en 2019 Mike fue el primer menor en ser contratado y galardonado por El Mando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos después de asistir a un evento de prototipos.

En conclusión, sugerimos grabar el nombre de este niño en la memoria porque en poco tiempo podríamos seguir escuchando cosas importantes sobre él.