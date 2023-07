En los últimos años se comenzó a popularizar una práctica entre fans que acuden a conciertos y que, con tal de obtener una foto única, lanzan sus celulares al escenario con la esperanza de que sus artistas favoritos los agarren y se tomen una selfie con ellos.

La idea de entrada jamás sonó como algo seguro, pues si luego con lanzar peluches (como los del Dr. Simi) resulta peligroso para los artistas sobre el escenario, eso de que un objeto pesado como un teléfono vuele por los aires tampoco suena como una opción más confiable.

La tendencia de fans que avientan su celular a los artistas en conciertos ha incrementado

Finalmente la prueba de esto la dio la artista Bebe Rexha hace unas semanas, cuando terminó en el hospital gracias al celular que un fan le lanzó durante un show de Nueva York y el cual le dio directo en la cara, por lo que necesitó un par de puntadas en la ceja.

El sujeto responsable de este ataque fue detenido y dijo que aventó el celular al escenario porque creyó sería gracioso. Aunque después de ver la broncota en la que se metió, aseguró que lo hizo porque quería seguir un trend de TikTok donde los artistas se graban o toman fotos con los celulares que les lanzan.

Fan golpeó a Bebe Rexha con un teléfono en la cara y terminó en el hospital/Fotos: Captura de pantalla

Jason Derulo pide a sus colegas que ya no se tomen fotos con esos celulares

Lo cierto es que muchos artistas han opinado respecto a esta situación. Uno de ellos fue Jason Derulo, quien no se ha dirigido a los fans que van a conciertos, sino a los mismos artistas a los que pide ya no tomarse fotos ni grabar videos con los celulares que los fans les avienten.

Esto ocurrió el pasado 28 de junio cuando Jason visitó un lugar en Nueva York donde promocionó su libro “Sing Your Name Out Loud: 15 Rules for Living Your Dream”. De acuerdo con TMZ, el cantante dio su opinión sobre esta tendencia de los fans que lanzan celulares.

Jason Derulo pide a artistas ya no tomar los celulares que les avienten en los conciertos. Foto: Getty Images

Pues los fans lanzan sus celulares porque saben que obtendrán una foto o video

Con toda la boca llena de razón, Derulo dijo que los fans lanzan sus teléfonos al escenario porque se dieron cuenta que la mayoría de ellos realmente se toman la molestia de tomar los dispositivos, grabarse (o tomarse fotos) y evidentemente todos quieren intentarlo.

Así que el cantante ahora llama a sus colegas a poner su granito de arena y parar esta situación que para muchos más que dejar videos virales en TikTok, atentan contra la seguridad de los artistas en el escenario y podría terminar de manera fatal para algunos. ¿Ustedes qué opinan al respecto?