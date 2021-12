Delicadeza nivel: Jefe despidió a 900 empleados en una videollamada

Sabemos que las cosas se pusieron bastante complicadas durante la pandemia. Muchos negocios lamentablemente se las vieron duras cuando la nación del coronavirus atacó al mundo y un montón de personas de plano tuvieron que cerrar sus locales. Sin embargo, también tenemos muy claro que algunos no tuvieron ni la delicadeza de informar a la gente que ya no tendrían chamba, tal es el caso de un jefe que se hizo viral en redes sociales.

Resulta que hace unos días apareció en el internet de las cosas un caso que indigno a miles de personas. De acuerdo con un video publicado en Twitter, Vishal Garg, el CEO de una empresa llamada Better –que presuntamente se dedica a los préstamos hipotecarios digitales– decidió avisarle las personas que trabajaban para él que los correría de una forma bastante peculiar… a través de una videollamada. Sí, así como lo leyeron.

Este jefe corrió a un montón de gente por videollamada

En el videoclip se puede ver cómo el jefe se conectó en una llamada y dio unas palabras para los empleados de Estados Unidos y la India. Luego de explicar que el negocio en el que colaboran se ha visto afectado por todo lo que ha pasado a raíz de la pandemia, sin deberla ni temerla, les dijo que si estaban viendo este mensaje, lamentablemente formaban parte del grupo de personas que se quedarían sin trabajo a partir de ese momento.

“Vengo a ustedes sin grandes noticias. El mercado ha cambiado, como saben, y tenemos que movernos con él para sobrevivir y, con suerte, podemos seguir prosperando y cumpliendo nuestra misión (…), si estás en esta llamada, eres parte del desafortunado grupo que está siendo despedido. Su empleo aquí se termina con efecto inmediato”, declaró Vishal Garg, quien luego de este pésimo anuncio, informó que les darían su liquidación.

De acuerdo con Techcrunch, el jefe de esta empresa despidió al nueve por ciento de su personal –o sea, 900 empleados–. Hasta el momento la razón no quedó muy clara, pero según la misma fuente, el despido masivo se debe a que la compañía tiene miedo que el mercado hipotecario se vea afectado después de una enorme expansión, además que en Better quieren ofrecer servicios inmobiliarios. De cualquier manera, la forma en que anunciaron a la gente que ya no tenían trabajo se hizo viral en redes.