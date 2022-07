¡Orgullo mexicano! Reconocen a Jorge Vallejo como uno de los mejores chefs del año

La cocina mexicana y sus exponentes siguen brillando alrededor del mundo. Ahora, le tocó al buen Jorge Vallejo llevarse el foco de atención internacional por su labor, esto en el contexto de la premiación del The World’s 50 Best Restaurant de este año.

El mexicano fundador del Quintonil, recibió el premio Premio Estrella Damm Chefs’ Choice que lo acredita con el reconocimiento de otros expertos de talla internacional como uno de los chefs más rifados del momento.

Jorge Vallejo (al centro) con su esposa Alejandra y su colaborador Julien Royer. Foto: Instagram.

Jorge Vallejo se lleva el Premio Estrella Damm Chefs’ Choice

Que se le haya dado este reconocimiento a Jorge Vallejo no es obra de la casualidad. Como bien sabrán los amantes del rollo culinario y la gastronomía, el mexicano se ha ganado un buen nombre como uno de los chefs a seguir en el panorama internacional.

Y es que no cualquiera puede presumir que ha trabajado en varios de los mejores restaurantes del mundo como el Noma en Dinamarca o el propio Pujol en México. O más allá de eso, que el mismo estableciera su propio negocio y lo eleve a los estándares más selectos de la alta cocina, es otro mérito para tener en el radar.

El equipo de Quintonil recibiendo a Margot Robbie. Foto: Instagram.

Porque sí: en este año, Jorge Vallejo además celebra el 10 aniversario de su restaurante Quintonil, que fundó junto a su esposa Alejandra Flores. Y bueno, ahora la celebración es doble pues The World’s 50 Best Restaurant le ha dado a Jorge el ya mencionado Premio Estrella Damm Chefs’ Choice, que destacada por ser el único premio votado por algunos de los mejores chefs del mundo de dicho listado anual.

La organización que entrega el premio define a Vallejo como el “maestro mexicano que define el alma de la cocina de su nación“. Y ahí no terminan los halagos: “Armado de una pasión por la historia de las tradiciones culinarias de su país, se dedicó a reinventar e innovar platos con una actitud humilde pero confiada que le ha permitido crear varias firmas que ya se han convertido en clásico”, se lee en el anuncio del ganador. ¡Felicidades, Jorge!

Los mejores 10 restaurantes del mundo

El reconocimiento individual para Jorge Vallejo no lo único que destacó en la premiación del The World’s 50 Best Restaurant. La organización también dio a conocer la lista final con los 10 mejores restaurantes del mundo, completando así su listado anual con los establecimientos más destacados internacionalmente.

Así, en el top 10, figuran los establecimientos de la Ciudad de México como Pujol y Quintonil, que acaparan los lugares 5 y 9 respectivamente. Ya en el listado completo de 100 restaurantes, encontramos a otros seis lugares ocupados por mexicanos. En el siguiente artículo les contamos todo: