Podremos pensar diferente, apoyar a un equipo de futbol distinto e incluso predicar otra religión, pero siempre estaremos de acuerdo en que la comida mexicana es de las mejores del mundo. Para nadie es un secreto que a nivel internacional, la cocina de nuestro país es sumamente reconocida por sus sabores, tradiciones e innovación. Y por supuesto que en 2022 no sería la excepción, porque hubo varios restaurantes mexas que entraron entre los mejores 100.

Como cada año, The World’s 50 Best publica la lista con los mejores lugares del mundo para entrarle sabroso a la comida. Por ahora, apenas va la primera parte de este listado, pero andamos contentos porque ya incluyeron a varios chefs mexicanos que están recibiendo el reconocimiento que se merecen. Y si ustedes son de buen diente, acá les contamos cuáles son esos restaurantes que en algún punto de sus vidas tienen qué visitar, pues cuatro están en nuestro país y dos más en otras partes. del mundo. Ahí les va toda la información.

Imagen ilustrativa/Foto: Getty Images

No. 51 – Alcalde

Desde hace años, este restaurante emblemático de Guadalajara aparece en la lista de los 100 mejores de todo el mundo y gracias al trabajo del chef Francisco Ruano. The World’s 50 Best menciona que Alcalde presenta un menú dominado por los ingredientes locales, destacando platillos como cerdo con mole, puerro fundido y bok choy, y pulpo con berenjena japonesa, salsa de semillas de girasol y arroz de perilla.

Pero quizá lo más interesante es que reconocen que por su entorno elegante y acogedor, no solo hace que los comensales quieran volver una y otra vez, también está ganándose una gran reputación en la escena mundial. Así que si están en la perla tapatía, definitivamente tienen qué lanzarse a Alcalde.

Foto vía Instagram: @restalcalde

No. 52 – Sud 777

Sin duda, Sud 777 es otro infaltable dentro de este listado. Más allá de hacerse viral, el chef Edgar Núñez es reconocido por su enorme paso dentro de grandes cocinas en todo el planeta. Sin embargo, decidió regresar a México para unirse a este restaurante de la CDMX, en el que aplica las técnicas que aprendió en sus viajes utilizando los increíbles ingredientes originarios de nuestra tierra.

The World’s 50 Best destaca que el menú de degustación de este lugar cambia cada mes, y “lleva a los comensales a un recorrido por su país natal”, con platillos como la ostra con tuétano y alcachofa; el bacalao negro con pepino, cilantro y cacahuate; y un plato de fruta del dragón dulce y ácida con salvia, limón y ginebra de postre.

Foto vía Instagram: @edgarnunezm

No. 60 – Rosetta

Por supuesto que este 2022 también entraron nuevos lugares, entre ellos Rosetta en el puesto número 60. Desde hace un buen rato, la chef Elena Reygadas abrió este restaurante en el corazón de la colonia Roma en la CDMX, donde ofrece platillos deliciosos, los cuales prepara en su mayoría con ingredientes locales que producen los pequeños productores mexicanos. Una verdadera experiencia que no se pueden perder.

Y claro, The World’s 50 Best destacó algunos clásicos de este restaurante como el gnocchi de papa, huitlacoche y queso Chiapas; los ravioles con ricotta, hinojo, estragón y limón amarillo; y el huachinango con tamarindo, menta y coco.

Foto vía Instagram: @restauranterosetta

No. 69 – Cosme

Como dirían por ahí, los mexicanos lo somos donde sea, sin importar en qué parte del mundo estemos y ese es el caso de Gustavo Garnica. Desde hace muchos años, este chef mexa ha trabajado en algunos de los mejores restaurantes del planeta, pero desde 2014 abrió en Nueva York un lugar llamado Cosme, el cual ofrece a los comensales una experiencia increíbles con platos de inspiración latina.

Dentro del menú, The World’s 50 Best hacen énfasis en particular en platillo. como la burrata con epazote y piñones, o el cangrejo de caparazón blando, los chiles morita y el aguacate. También mencionan postres como el flan de chocolate con haba tonka y el tamal de sésamo negro con caramelo y palanqueta, que en palabras de los expertos, con todos estos ingredientes se puede “saborear la infancia de Garnica”. Puede que no esté en México, pero Gustavo representa nuestra gastronomía y por eso lo incluimos en la lista.

Foto vía Instagram: @gggarnica

No. 73 – KOL

Ok, la historia de KOL es bastante curiosa. Si bien, este restaurante no se encuentra como tal en nuestro país –porque está ubicado en Londres–, la mente maestra detrás de su sabor y éxito es un chef mexicano, Santiago Lastra. Este joven (que a inicios de 2022 recibió una estrella Michelin) se está perfilando como uno de los cocineros más interesantes y emocionantes de su generación, pues así como muchos en esta lista, ha viajado por todo el mundo para encontrar su propio estilo.

Luego de enamorarse y abrazar la versatilidad de la cocina mexicana, Lastra aplicó las técnicas con las que creció a los productos británicos. The World’s 50 Best destaca platillos como el pulpo entero a la parrilla con tuétano de hueso, papas y macha de algas; y un taco de wagyu con chile cascabel y vino rosado. Y al igual de Cosme, Santiago junto a KOL también ponen en alto el nombre de México.

Foto vía Instagram: @kol.restaurant

No. 89 – Máximo Bistrot

Por último pero no menos importante, en la lista de los 100 mejores restaurantes del mundo tenemos otro sitio famoso de la Ciudad de México, ni más ni menos que Máximo Bistrot. El chef Eduardo García y su esposa Gabriela López, abrieron este lugar en 2011 que siempre ha estado a la vanguardia de la innovación gastronómica y sus platos son una colorida representación de la capital chilanga, para los cuales siempre utilizan ingredientes locales con técnicas tradicionales europeas..

Sobre Máximo Bistrot, The World’s 50 Best menciona que todos deben probar platillos como tostadas con cangrejo y mole, hasta ravioles rellenos de huitlacoche y un sorbete de ciruela criolla. Sin duda, este y todos los restaurantes. de la lista, ponen en alto no solo el nombre de nuestro país, también nuestra gastronomía.

Foto vía Instagram: @maximobistrot