Puro amor: Joven de la Amazonia cargó 6 horas a su padre para que lo vacunaran contra COVID-19

Dicen por ahí que no hay amor más grande que el de un padre o una madre por sus hijos, pero el amor de éstos hacia quienes les dieron la vida no se queda atrás. Un joven de la Amazonia en Brasil, identificado como Tawy Zoé, se volvió viral por mostrar el amor tan grande que siente por su padre, ya que lo cargó 6 horas desde su casa para que recibiera la vacuna contra COVID-19.

Tawy Zoé: La historia del joven que cargó por horas a su papá para llevarlo a vacunarse

Esta maravillosa historia se dio a conocer recién esta semana. El doctor Erik Jennings, uno de los médicos que vacunó al padre del joven, compartió en su cuenta de Instagram la historia y una foto donde vemos a Tawy Zoé con su papá en la espalda.

El doctor asegura que el joven cargó durante seis horas a quien le dio la vida a través de la Amazonia de Brasil, con la única intención de llevarlo hasta el puesto de vacunación más cercano a su pueblo. El médico indica que eso implica atravesar colinas, arroyos y todo obstáculo que la selva ofrece.

“Momento más memorable del 2021. Tawy Zoé trayendo a su padre Wahu Zoé para la primera vacuna contra el COVID-19“, escribió Jennings. Y por si eso no fuera ya suficiente muestra de amor, como seguro ya te imaginarás, el regreso fue exactamente igual. Tawy Zoé cargó en su espalda a su papá una vez vacunado, y viajó otras seis horas para regresar a casa con él.

Las respuestas a las preguntas que generó la historia

Aunque se trata de historia que merece toda la admiración posible, sobre todo de quienes no imaginamos cómo es la vida de las personas que viven en zonas tan remotas, hubo cuestionamientos sobre la historia de Tawy Zoé… desde por qué no uso algún medio de transporte, hasta preguntar por qué no llevan los módulos de vacunación a su aldea.

Bueno, el médico explicó en otro post que la población de Zoé esta distribuida en una zona de unas 669 mil hectáreas y en más de 50 pueblos diferentes. Y pues no, en esa región de la Amazonia no existe otra forma de movilidad que a pie.

Además, dice que llevar los módulos de vacunación hasta las aldeas de los Zoes (como muchos “sugirieron” cuando mostró la foto) resultaría mucho más tardado porque ellos desconocen los caminos en las colinas y la idea es vacunar a todos lo antes posible.

¿Pedir que los pobladores los guíen? Eso sólo aumentaría el riesgo de contacto con ellos y entre ellos, pues desde que inició la pandemia, los diferentes pueblos implementaron una estrategia de movilidad para no cruzarse por los mismos caminos y evitar así el contacto.

El joven ya era conocido por llevar a su padre en la espalda a todos lados

“Cada familia fue vacunada por separado. Su llegada fue por caminos que solo ellos conocían y sabían evitar los cruces entre los grupos. Esta táctica funcionó durante casi 1 año de pandemia y así fue respetada e incorporada durante la primera y segunda dosis. En el caso de Wahu y Tawy Zoé, existió una relación muy intensa de amor, cariño y respeto entre padre e hijo”, escribió.

Jennings contó que Tawy Zoé suele llevar a su padre en la espalda no sólo para eso de la vacuna, ya desde antes de la pandemia era conocido por cargarlo para paseos entre pueblos y otras actividades de su cultura. Como decíamos, una historia que deja ver el amor tan inmenso de un joven por su padre.