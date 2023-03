Pocas personas caen tan chido en esta vida, como aquellas que son agradecidas. Especialmente las que son agradecidas con el origen de su éxito por más humilde que éste sea. Una joven dio un ejemplo claro de esto al celebrar su graduación en un mercado, justo para agradecer al trabajo de su papá y su mamá en una carnicería. ¡Qué chido!

La joven compartió lo orgullosa que está del negocio de sus padres a través de sus redes sociales. Dedicó un emotivo mensaje hacia ellos y hacia la carnicería que hoy le permite presumir que consiguió su ingeniería.

Esta es la historia de María José, quien este sábado 25 de marzo compartió un post en su cuenta de Facebook, donde la vemos recién graduada junto a su mamá y su papá.

Notamos que están en un tradicional mercado de esos a los que todo mexicano que se enorgullezca de serlo le encanta ir por su mandado de la semana, o bien, para desayunar o comer rico un dominguito. Se trata del Mercado Juárez de Saltillo, un lugar bastante concurrido por los rumbos de esa ciudad en Coahuila.

“Muy feliz y con mucho orgullo comparto esta memoria en el lugar donde he sido feliz y más he aprendido del amor por la humanidad y con las personas que me vieron crecer“, escribió María José en su emotiva publicación.