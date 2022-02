Cha-le: Joven cuenta la desagradable experiencia que vivió con un ‘estafador de Bumble’

En los últimos días, la historia del llamado ‘estafador de Tinder’ nos dejó con el ojo cuadrado, y todo gracias al documental que Netflix estrenó recientemente (POR ACÁ les contamos a detalle sobre este sujeto). Desde entonces han surgido subtramas que nos demuestran lo peligroso que puede ser confiar ciegamente en una persona que de plano no conoces o que acabas de encontrar en el internet de las cosas, porque te puede meter en grandes problemas.

Sin embargo, por más increíble que parezca, esta clase de ‘fichitas’ que les gusta sacarle dinero a su ligues son más comunes de lo que parece. Recientemente les contamos sobre una chica que relató que le sucedió algo similar con un chico que conoció en la misma app de citas (AQUÍ pueden checar cómo estuvo la cosa). Pero en esta ocasión, les platicaremos un caso que simplemente los indignará y dejará con la boca abierta.

Aunque no lo crean, ya tenemos a un ‘estafador de Bumble’

Resulta que a través de un hilo de Twitter, una usuaria llamada @Anapau_94 contó con lujo de detalle lo que le pasó con un sujeto al que llamó el ‘estafador de Bumble’. Todo comenzó cuando ella conoció en esa misma app a un tipo de nombre Eduardo, quien presuntamente es abogado y que iba en la misma prepa que la protagonista de esta historia. La cosa iba viento en popa cuando de repente comenzaron a suceder cosas bastante essstrañas.

Ana relata que se enamoró de Eduardo porque siempre le demostraba cariño y la escuchaba, además que estaban interesados en temas en común como la violencia de género e incluso apareció en varios foros de discusión dando su punto de vista sobre la perspectiva de género. Al inicio acordaron llevar una relación virtual gracias al bendito covid, y platicando, este sujeto le dijo que tenía problemas económicos porque mantenía a su familia.

Aprovechando que se ha hablado mucho de #TheTinderSwindler y que es #SanValentin, les voy a contar qué NO es el amor y cómo mi ligue de @Bumble fingió casi morir de covid para robarme casi $26,000.@cide_fem @femxfem1 @CuartaOla Para que no le pase a nadie más.

Abro 🧵: pic.twitter.com/1DJoq3txqA — paupau de uva (@Anapau_94) February 14, 2022

El ligue de esta chica poco a poco le fue pidiendo un montón de dinero prestado

Es por eso que la joven le prestaba dinero y en aquel momento no tenía bronca porque se lo pagaba sin falla. Sin embargo, para julio de 2021, Eduardo le dijo que tenía coronavirus y que si no mostraba en su trabajo una prueba PCR negativa, le descontarían los días que no trabajaría. Además de esto había un pequeño problema, él no tenía para hacerse dicha prueba, pero al final, Ana no dudó en prestarle 3 mil pesitos para realizarse el test.

Pero en un plot twist que no tiene ni La Rosa de Guadalupe, la situación de Eduardo con el covid “empeoró” hasta que de plano terminó en el hospital. Como era de esperarse, Ana estaba preocupada por él, pues además de su estado de salud, su ligue le confesó dos semanas después que tenía ni un quinto para pagar la cuenta y el seguro no podía cubrir más, es por eso que una vez más, esta chica le prestó 11 mil pesos. Vayan armando la cuenta.

Empeora y se va “al hospital”, hablábamos mucho, era muy cariñoso conmigo y super cursi pero su salud empeoraba. A las 2 semanas me dice q no puede cubrir los gastos y el seguro está a tope, q su papá no lo apoya, entonces le presto 11mil de mis ahorros para pagar las cuentas… pic.twitter.com/pDPArzdYhD — paupau de uva (@Anapau_94) February 14, 2022

A Eduardo “lo intubaron” y su deuda crecía como la espuma

A pesar del dinero y los esfuerzos para que él estuviera bien, de un día para otro, el estafador se despidió de su enamorada porque estaban a punto de intubarlo. Aunque en todo ese tiempo, Eduardo le dejó su teléfono a su hermano para que estuviera en contacto con Ana y le informara de sus avances. Nuestra protagonista por supuesto que estaba preocupada por su ligue de Bumble, tanto así que hasta prendió una veladora para pedir por él.

Dos días más tarde, el hermano le menciona a Ana que los doctores no le dan esperanzas de vida y lo más probable era que no sobreviviera. Por si esto no fuera suficiente, el seguro de Eduardo se acabó y su familiar le pidió prestados 7 mil pesos para pagar una ambulancia que lo trasladara del hospital en el que se encontraba a uno público, además de otros mil 500 varos que supuestamente usaría para pagar los servicios del departamento donde viven.

El 8 de agosto me avisa que está grave y tienen que intubarlo, se despide y le deja su celular a su hermano para que me mantenga al tanto. Yo estaba tan precoupada que LE PUSE UNA PINCHE VELADORA… pic.twitter.com/JkB7U3pAqB — paupau de uva (@Anapau_94) February 14, 2022

12 días después de que lo intubaran, Eduardo despertó, algo que por supuesto alegró a esta chica. Sin embargo, no todo era maravilloso ya que el jefe de este sujeto lo despidió de la chamba. A partir de ese momento, le hizo creer a Ana que tenía graves problemas económicos, aunque ella no lo dejó solo, pues le daba dinero para que completara la renta. El rompecorazones le dijo que en febrero de 2022 recibiría su liquidación por despido injustificado y con eso pagaría los más de 25 mil pesos que le debía.

Las cosas se pusieron essstrañas entre esta pareja

Paso el tiempo hasta que Ana y Eduardo salieron a ver un show de stand up. Supuestamente, él había comprado los boletos con su tarjeta, pero cuando llegaron al lugar, su compra no pasó por lo que le pidió a la protagonista de esta historia que pagara. Al día siguiente, el ‘estafador de Bumble’ le avisó a su enamorada que le habían clonado la tarjeta y sacaron todo su dinero con cargos de una página de apuestas muy popular.

Pero…. con lo que Ana no contaba fue que su tarjeta también tenía cargos del mismo sitio de apuestas y para no hacerles el cuento más largo, en la cuenta de la chica solamente le quedaban 9 pesitos, algo que por supuesto no podía creer. Luego de este problema, Eduardo empezó a portarse mal y a dejar plantada a esta chica, tanto así que ella decidió darle fin a su relación no sin antes pedirle que le pagara lo que le prestó

Al día siguiente me dijo que le clonaron su tarjeta en el stand up, y sacaron todo su dinero con cargos de Caliente. Yo había pagado las bebidas con mi tarjeta, entonces abrí mi app y quedaban 9 míseros pesos después de muchos cargos de la misma página de apuestas. pic.twitter.com/exOVW00inF — paupau de uva (@Anapau_94) February 14, 2022

Descubrió las mentiras del estafador gracias a un amigo

Cuando la joven buscó a este sujeto para cobrarle le dio largas e incluso le soltó varias excusas como que lo habían asaltado, sus cuentas estaban congeladas o que de plano no caían los depósitos. Por supuesto que ella dejo de creer todo lo que Eduardo decía, es por eso que contactó con un amigo del chico y fue ahí donde se dio cuenta que sus mentiras llegaron a otro nivel porque no era cierto todo lo que le había pasado.

Resulta que el cuate de Eduardo –al que la joven llamó Chato– también le prestó dinero durante el tiempo en que Ana salió con él y hasta el momento le debía 43 mil pesos. A Chato también le inventó un montón de cosas, como que a sus papás los habían hospitalizado por covid y quizá lo más grave fue que le pidió lana para pagar su rescate porque supuestamente lo tenían secuestrado en un taxi… así como lo leen, el descaro.

Dejé de creerle, busqué a un amigo suyo de P6 que llamaré Chato, y entonces se destapó la coladera…Me dice que a él le debe 43k desde hace 10 meses y no le ha pagado NADA. Comparamos conversaciones y ahí les va la SARTA DE MENTIRAS QUE NOS DIJO A CADA UNO 🤡 — paupau de uva (@Anapau_94) February 14, 2022

Al final, este sujeto les quedó a deber un montón de dinero

Después de darse cuenta de la situación y llorar del coraje, el amigo le dijo a Ana que creía donde estaban los miles de pesos que ambos le prestaron a Eduardo. Resulta que este personaje tan vivo tiene un problema con las apuestas, y eso explicaría por qué en la tarjeta de la joven aparecían un montón de cargos al respecto. Por si esto no fuera suficiente, él juraba que pagaría sus deudas con su nuevo trabajo, pero su nombre no aparece en el directorio.

“Difundo esto para protegerme, desconozco a esta persona y de lo que sea capaz. Perder ese dinero no me afecta tanto como me afectaron sus engaños, porque ni siquiera sé si los descubrí todos”, mencionó la joven tras publicar el hilo de Twitter y como era de esperarse, rápidamente se hizo viral en dicha red social. Así que aguas, en este mundo hay personas que nomás andan buscando aprovecharse en todos los sentidos de las personas que se preocupan por ellos.