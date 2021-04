No cabe duda que graduarse de una carrera universitaria es uno de los momentos que más satisfacción le da a uno cuando concluye sus estudios. Y es que ese logro, muchas veces, también lo celebran como propio los familiares de la persona alcanzó el objetivo. En pocas palabras, es un esfuerzo conjunto que se celebra con todos lo que contribuyeron y la joven graduada de la que te hablaremos en esta ocasión es el ejemplo.

En un video que se ha vuelto viral en los recientes días, vemos a esta chica preparándole una gran sorpresa a su padre, un hombre que trabaja como bolero en la calle. El tremendo gesto estremeció al señor quien no pudo contener las lágrimas de la emoción.

El tierno mensaje de una joven graduada a su papá

Sí, lo sabemos: hay padres y madres que se merecen toda nuestra admiración. Una de esas personas es el hombre de este video viral a quien vemos echar la boleada como cualquier día cuando se dispone a laborar. “Bajo mucho el empleo por la pandemia… La gente está paniqueada, no quiere salir de sus casas”, se escucha decir al señor.

Mientras platica con su cliente, detrás de él se encuentra su hija mostrando unos cartelones con los que relata cómo se han sobrepuesto a algunos problemas de su vida. “Mi papá siempre ha pensado que me avergüenza… pero hoy gracias a él, me gradué…”, se lee en los primeros mensajes que la joven graduada muestra a la cámara y sin que su papá se de cuenta.

“Mi mamá nos dejó por otra familia y él siempre dio la cara por mí. Nunca buscó a otra mujer porque decía que yo era la única mujer de su vida. ¡Es cierto! Nunca ganó mucho dinero, pero trabajaba el doble o el triple para que no nos faltara nada. Por la situación actual, no pudimos llevar invitados a la graduación, así que decidí llevar la sorpresa a su trabajo que por 25 años nos ha dado sustento. Hoy soy Licenciada en Administración, luché mucho por ello pero este logro es de los dos… Lo logramos, papá”, dicen los cartelones que la muchacha va sacando en el video.

La sorpresa

De repente, el cliente se dirige al señor, le pide que pare y que voltee porque alguien le está hablando. El hombre se sorprende al ver a su hija, quien le dice “lo logramos, papá” y revela que la persona a la que el estaban boleando los zapatos -y que además grababa el video- es su asesor de tesis.

Luego la joven graduada, con toga y birrete puestos, le pide a su padre que se siente porque ella le dirá algo importante. “Papá, me he dado cuenta que en todo este tiempo, nunca te he boleado los zapatos”, dice la chica para después confesarle a su padre que, cuando era más chica, sí sentía incomodidad por su oficio pero que con el tiempo y al ver el sacrificio que él hacía para sacarla adelante, se dio cuenta de que estaba equivocada.

Al ver la muestra de agradecimiento, el señor le agradece a la joven el gesto y mientras ella bolea sus zapatos, el hombre no puede aguantar las lágrimas. Saca los pañuelos porque acá te dejamos el video del tierno momento.