¿Proyecto X? Joven publica invitación de cumpleaños en TikTok y todo se salió de control

Parece que nadie entendió con todo lo que pasó en los XV años de Rubí, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues porque hace unos días un joven armó una fiesta por su cumpleaños y publicó la invitación en TikTok. Hasta ahí la cosa bien, el problema es que el mero día del evento las cosas se salieron de control, pues le cayeron ni más ni menos de 2 mil 500 personas a su reventón y dejando de lado la buena vibra, hubo hasta enfrentamientos con la policía.

Esta es la historia de Adrián López, un adolescente originario de Inland Empire, California, que como muchos otros, planeaba festejar sus 17 años. En un inicio, su idea era armar algo relajado con sus amigos de la escuela en las fogatas en Huntington Beach, pues es toda una tradición para la chaviza de esa región ir a la playa y pasarla bien con los cuates, algo íntimo pero inolvidable. Sin embargo, jamás pensó que sus deseos se harían realidad.

Todo cambió cuando este joven decidió publicar la invitación a su fiesta en TikTok. De manera inesperada, el algoritmo de la plataforma hizo su magia, pues un montón de chavos de todo Estados Unidos lo vieron y se emocionaron con esto. Es más, algunos usuarios, incluidas celebridades de internet, comenzaron a publicar sobre él y luego de que esto, muchos comenzaron a planear el viaje a California para el pachangón.

Por fin llegó el día y el pasado sábado 22 de mayo a la fiesta de Adrián le cayeron alrededor de 2 mil 500 personas entre adolescentes y adultos jóvenes que viajaron en carro y avión de todas partes de Estados Unidos hasta el muelle de Huntington Beach, de acuerdo con Los Angeles Times. Hasta ahí “todo bien”, pero las cosas dieron un giro de 180 grados de un momento a otro porque sus invitados hicieron destrozos en todo el lugar, una noche de terror.

Para que chequen el dato, los asistentes a la fiesta de este joven lanzaron fuegos artificiales contra una multitud, se subieron a los vehículos de la policía, treparon palmeras y postes de banderas y saltaron del muelle a un grupo inmenso de personas que estaban debajo para hacer surf. Rompieron ventanas y rayaron los negocios cercanos a la playa con grafiti y por si esto no fuera suficiente, destruyeron el techo de una torre de salvavidas.

Es por eso que en cuestión de horas, iniciaron los enfrentamientos con la policía. Los agentes dispararon balas de goma y proyectiles de pimienta mientras intentaban dispersar a la multitud. Finalmente, las autoridades emitieron un toque de queda nocturno para despejar las calles, y cuando todo terminó, más de 175 personas fueron arrestadas. Pero más allá de eso, comenzaron a checarnos los daños que habían causado la chaviza.

