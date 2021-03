En el año 2016, cuando en las radios sonaba “This Is What You Came For” de Rihanna y Calvin Harris, o el mundo se enteraba del fallecimiento de nuestro querido Juan Gabriel, un fenómeno viral se cocinaba en internet de una manera en la que pocas veces lo habíamos visto. Sí, hablamos de los XV años de Rubí Ibarra.

Era noviembre de ese año cuando en internet comenzó a viralizarse un video donde un padre de familia, a quien después conocimos como Crescencio Ibarra, invitaba a todos (refiriéndose a familiares y amigos) a los XV años de su hija Rubí, quien en la grabación estaba acompañada de su madre, la señora Ana Elda.

Hace casi 5 años se hizo la fiesta de XV años más grande de México

Muchas personas en internet comenzaron a tomarse el video en broma y tomaron de manera literal las palabras del señor Crescencio. Mensajes tipo “¿Quién se lanza conmigo a los XV años de Rubí?” comenzaron a llenar las redes sociales al grado de que en Facebook se creó el evento para la fiesta, donde 1 millón 300 mil personas dieron click a “asistiré”.

Gracias a la presión mediática la fiesta de Rubí contó con la participación de 30 mil personas que, desde varias partes de Latinoamérica, se lanzaron a la fiesta realizada en la comunidad de La Joya, en el estado de San Luis Potosí. Sin embargo, a casi 5 años de dicho evento viral muchos nos preguntamos: ¿cómo fue que el video de la invitación a los XV años de Rubí se hizo viral?

Los XV años de Rubí no fueron lo que ella esperaba

La exquinceañera ha aparecido para dar su versión de los hechos y no sólo relató cómo fue que el video de su fiesta llegó incluso a varias partes de Centroamérica, sino que contó cómo el hacerse viral en redes sociales le afectó de manera psicológica y emocional, tanto que en los últimos años tomó terapias para superar todo lo ocurrido.

Fue en el programa Mimi contigo, de TV Azteca, donde Rubí Ibarra contó que pa’ empezar ella ni quería fiesta de XV años, pero sus papás prácticamente la obligaron: “Yo tenía seguro que no quería fiestas, solamente quería el día para mí, pero era menor de edad y hay que seguir las reglas de los papás”, mencionó la chica durante el programa.

Pero ya sabemos cómo fue que la invitación a su fiesta se viralizó

En cuanto al video viral, fue un fotógrafo que contrataron para la fiesta quien le dio al papá de Rubí la idea de lanzar la invitación de los XV años a través de un video. La cuestión es que este sujeto al parecer compartió la grabación en su cuenta de Facebook y ahí fue donde comenzó a viralizarse, sin imaginarse lo que se venía.

“Al fotógrafo que contratamos en aquel entonces, que por cierto era el más recomendado de la zona, le dijo a mi papá: ‘Haga un video invitando a las personas’, mi papá no quería”, dijo Rubí durante el programa de televisión. “Nunca imaginamos el impacto que iba a tener. Fue un shock”, agregó.

Circo, maroma y teatro. 😏

Acuden por lo menos 5 mil a fiesta de Rubí Ibarra en SLP. pic.twitter.com/HaKvVuBedn — LOBITO ☕ ♊️ (@Rammoncho) December 27, 2016

Y todos se divirtieron menos Rubí

De acuerdo con Rubí –que no es candidata en algún partido político–, la fiesta viral de XV años provocó que medios de comunicación y personas en general la acosaran constantemente. “Nos tomaban fotografías sin nuestro consentimiento. Jamás habíamos vivido algo así. En la escuela en la que estaba, iban personas a buscarme, ya no podía estar a gusto”, afirmó durante la entrevista.

Y no sólo eso, sino que estar expuesta en redes sociales la hicieron blanco de burlas y ataques por parte de usuarios en internet. “Yo no voy a mentir, yo soy de rancho, pues ahí no estamos acostumbrados a este tipo de cosas, menos a redes sociales y ver cómo son las personas dentro de redes sociales que te empiezan a atacar, te empiezan a decir cosas”, mencionó.

Aunque Rubí tomó terapia psicológica para superar las inseguridades y ansiedad que le provocaron los miles de mensajes y ataques en redes sociales, tanto por su físico como hacía su familia, la chica dice que al final lo único que le ayudó fue el tiempo y estar con su familia.

Y bueno, al menos ya sabemos cómo es que esta fiesta se convirtió en un fenómeno de redes sociales y que al parecer, la fama repentina no es tan buena como muchos creen. Eso y que a la familia de Rubí seguramente no les quedaron ganas de hacer fiestas en un buen rato…