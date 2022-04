En esta ocasión les traemos una de esas historias que nos hacen decir “chale”. Lamentablemente, son la mayoría (nos incluimos) los que hemos tenido que vivir la delincuencia en carne propia en México parejo pero, ¿qué pasa cuando eres estudiante y te piden que les des todo, hasta tus trabajos escolares? Bueno, pues eso sucedió con una joven que de plano les pidió que no se llevaran su tarea.

Por acá les hemos contado casos bajo esta misma situación que de plano no entendemos, como lo que sucedió cuando un sujeto golpeó a una abuelita de 72 para robarla pero chocó cuando quería escaparse (AQUÍ pueden checar toda la historia). Pero en esta ocasión les vamos a presentar la historia de esta chica que a pesar de la situación, no dejó de pensar en los proyectos que le dejaron en la escuela.

Foto: Captura de pantalla

Una joven pidió a los asaltantes que no le quitaran su tarea

De acuerdo con distintos medios, el periodista Jorge Becerril compartió un video de lo que sucedió en la carretera México-Pachuca (para ser exactos, en parada de Tulpetlac, municipio de Ecatepec, con dirección a Indios Verdes). En las imágenes se puede ver como de la nada, un par de asaltantes abren la puerta de una combi y sin tanto rollo, aplicaron la vieja confiable de “ya se la saben”. Pero justo en la entrada se encontraba una joven que de plano no quería soltar sus cosas.

Esta chica comenzó a manotear mientras los ladrones amenazaron con golpearla si no les daba su mochila. Pero quizá lo que más llamó la atención en este caso fue que la protagonista de la historia les suplicó con todas sus fuerzas que no se llevaran sus pertenencias porque entre ellas estaba su tarea. “Traigo mi tarea, por favor”, se escucha decir, pero lamentablemente eso no le importó a los amantes de lo ajeno.

#SiLosReconocesDenúncialos |



“¡Ya se la saben…!”, en tan sólo 15 segundos estos sujetos robaron a los usuarios del transporte en la autopista México-Pachuca, en la parada de Tulpetlac, dirección Indios Verdes, @Ecatepec. @Edomex. #Video ??? pic.twitter.com/qd4uW69kqt — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) April 25, 2022

Al final, la joven no pudo evitar que los asaltantes se llevaran todas sus cosas, así como pasó con otras dos pasajeras que la acompañaban, las cuales también entregaron todas sus pertenencias mientras estos tipos le dicen al conductor de la combi que se vaya. Por supuesto que esta estudiante se quedó sacada de onda y lamentando que se llevaran su tarea.

Resulta que luego de esta situación tan tensa, una mujer que se le acercó a esta chica para calmarla y consolarla, y por si esto no fuera suficiente, la abrazó para hacerla sentir bien. Hasta el momento no se sabe qué pasó con los sujetos que se subieron a robar todo lo que estaba a su alrededor, pero con esto nos dejaron muy claro que la delincuencia no tiene límites y se llevan lo que sea.