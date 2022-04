Esperen... ¿qué? Jóvenes toman viagra y terminan en el hospital por un reto viral

Vamos a sonar como unos chavorrucos, pero hay veces en las que de plano no entendemos a la chaviza. Y no lo decimos por la música que escuchan o las series y películas que les encantan, lo mencionamos porque de repente hacen un montón de cosas que los ponen en peligro sin ninguna buena razón. Tal como sucede con los retos virales, sobre todo uno que apenas anda en tendencia en donde los jóvenes están tomando viagra como si fueran pastillas para el mal olor… sí esto no es broma.

En los últimos días en el internet de las cosas –en especial en TikTok– donde un montón de chavos están compartiendo cómo es que se están tomando la famosa pastillita azul. Sin embargo, no a todos les está saliendo como esperaban, pues en el colegio San Bartolomé, ubicado en la ciudad de Juan Atalaya, en Cúcuta, Venezuela, tuvieron que llevar a trece estudiantes al hospital por andar ingiriendo este fármaco utilizado para tratar la disfunción eréctil y la hipertensión arterial pulmonar.

También puedes leer: #MAZAPÁNCHALLENGE: EL RETO VIRAL QUE CONSISTE EN HACERTE UN TATUAJE CON TU MAZAPÁN

Así como lo leen, unos jóvenes tomaron viagra por un reto viral

De acuerdo con medios locales, los jóvenes confesaron que dentro de un termo mezclaron jugo con una pastilla de viagra, algo que planearon con tiempo pues lo vieron en un reto viral y quisieron intentarlo. Pero solo unas horas después de tomarse el menjurje que armaron comenzaron a sentir los efectos, como mareos que no se podían quitar. Pero lo peor de todo fue para un chico que juntó todo con una bebida energizante, lo que le provocó taquicardia y estuvo a punto de no contarla.

Según lo que comentó la Policía Metropolitana de Cúcuta, los trece adolescentes de entre 14 y 16 años fueron trasladados hasta un hospital donde los atendieron y por fortuna lograron estabilizarlos. Sin embargo, le pidieron a los padres de familia que checaran muy bien todo lo que sus hijos consumen en redes sociales, y sobre todo prestarles mucha atención para que esta clase de cosas no vuelvan a suceder. De igual manera, la escuela solicitó una junta urgente para detallar el plan de acción en esta clase de casos.

Aunque estos chicos no han sido los únicos que se atrevieron a tomarse la pildorita azul. En TikTok, algunos jóvenes también han compartido videos donde se puede ver que sin saberlo, le dan a sus amigos agua combinada con viagra simplemente para grabar sus reacciones y checar lo que sucede. Nos cae que de plano no entendemos la onda de la chaviza y sus retos, pero nos queda muy claro que estas cosas que aparecen a redes sociales de plano nadie debería de intentar.