Cada mes del presente 2020 nos ha traído una sorpresa tras otra. Algunas (por no decir todas) muy desagradables. Julio no podía ser la excepción, pero lo bueno es que esta vez no hablamos de una tragedia como en meses anteriores. Kanye West anunció formalmente que irá por la presidencia de EUA este 2020 y el Internet ya reaccionó con los clásicos memes.

““Debemos llevar acabo la promesa de América al creer en Dios, uniendo nuestra visión y construyendo nuestro futuro. Iré por la presidencia de Estados Unidos“, escribió Kanye en su cuenta de twitter, y de inmediato generó todo tipo de reacciones.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020