¿Ok, 2020? Kanye West anuncia que irá por la presidencia de EUA este 2020

Kanye West es una de esas personas que nunca dejan de sorprender al público. Ya sea a través de sus distintas etapas musicales o por sus extraños comentarios sobre la vida política y social de Estados Unidos, siempre se mantiene en medio de distintas controversias. Y este 4 de julio no podía ser la excepción con un anuncio relacionado a la presidencia de su país…

A través de su cuenta oficial de Twitter, Kanye anunció que iniciará campaña para ser presidente de Estados Unidos en las próximas elecciones de este 2020, las cuales se celebrarán para finales de año. El mensaje que escribió en sus redes sociales fue el siguiente:

“Debemos llevar acabo la promesa de América al creer en Dios, uniendo nuestra visión y construyendo nuestro futuro. Iré por la presidencia de Estados Unidos“, y ese tuit lo terminó con una bandera de EUA y el hashtag #2020VISION. Al parecer, “unificar la visión” será el mensaje clave de su campaña presidencial.

Primero 2024… pero ahora 2020

No es la primera vez que se habla sobre la posibilidad de que Kanye entre de lleno a la vida política de Estados Unidos. Hace algunos años salieron rumores de que intentaría ir por la presidencia, pero siempre se mantuvieron como rumores. En noviembre de 2019, Kanye anunció que intentaría convertirse en presidente pero en las elecciones de 2024.

Sin embargo, esta es la primera vez que el mismo Kanye lo hace “oficial” y que anuncia el periodo para el que tiene intenciones de hacerlo, que es 2020. Siendo honestos… podemos esperar cualquier cosa del rapero, pues como mencionamos al principio, estamos acostumbrados a que diga y actúe de formas extrañas que parecen no tener coherencia. Y esta podría ser una más.

¿Este será el fin de la relación Kanye-Trump?

Ahora bien. El tema que también surge el relación con el anuncio de Kanye es Donald Trump, el actual presidente de Estados Unidos y quien tiene todas las intenciones de ir por la presidencia este 2020. Kanye y Trump tienen una relación de amistad –bastante extraña, si nos preguntan– que ha generado mucha controversia alrededor del rapero. Kanye, en varias ocasiones, defendió las posturas políticas de Trump apelando a la libertad de expresión.

Por ejemplo, Kanye usó en eventos públicos la gorra de “Make America Great Again”, el lema de la campaña de Trump para la presidencia en 2016 y que fue relacionada, en distintas ocasiones, con sus discursos de odio e intolerancia. Kanye ha estado relacionado con Trump desde reuniones casuales, hasta encuentros oficiales en los que también ha estado involucrada Kim Kardashian, esposa de Kanye. ¿Será acaso esta la ruptura de su amistad?

Y las dudas surgen. Kanye ha dicho en el pasado que los demócratas le “lavan” el cerebro a los y las afroamericanas. En resumidas cuentas, dijo que existe una reducción del voto de la comunidad afroamericana porque los demócratas les han lavado el cerebro para que aborten. Durante la entrevista, el rapero dijo:

“Nos han estado lavando el cerebro, hermano. Vamos, hombre. Este es un hombre libre hablando. Por años, los demócratas nos han hecho votar por demócratas con cupones para comida. ¿De qué estás hablando? Armas en los 80, sacando a los padres fuera de sus casas, Plan B, reduciendo nuestros votos, haciéndonos abortar a nuestros hijos… No matarás”.

Demócrata, republicano o kanyeano

Les parecerá ridículo el término “kanyeano”, pues no existe. Pero no se sorprendan si al rato, Kanye anuncia un nuevo partido para ir por la presidencia y que este que lleve su nombre o un título relacionado con sus últimos discos y episodios musicales como el famoso Sunday Service o el álbum Jesus Is King.

Donald Trump, con seguridad, irá por su segunda gestión como presidente por parte de los republicanos. Los demócratas, hasta el momento, tienen a Joe Biden como el candidato del partido para ir por la presidencia y recuperar la Casa Blanca. Así que Kanye no tiene muchas opciones en la mesa… además de que no es muy partidario de los demócratas. Todo esto nos deja en un limbo que dará mucho de qué hablar en las próximas semanas.

Elon Musk, el fundador de SpaceX, fue uno de los primeros en responder al mensaje de Kanye en Twitter. El empresario le dio su bendición y le ofreció todo su apoyo en su búsqueda por la presidencia: “You have my full support!“.

¿Acaso Musk será el cómplice, o mejor dicho vicepresidente, de Kanye en su carrera presidencial?

Hace unos días, Kanye regresó a la música con el lanzamiento del sencillo “Wash Us in the Blood” en colaboración con Travis Scott. La canción podría formar parte de su próxima material de estudio titulado God’s Country, el cual todavía no tiene una fecha de salida programada.