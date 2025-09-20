La Casa de Snoopy ya se instaló en CDMX

Lo que necesitas saber: Casa Snoopy es una cafetería temática que acaba de abrir sus puertas en la CDMX y está lista para la celebración de los 75 años de Peanuts.

En la colonia Condesa se acaba de abrir un cafecito que no se parece a nada. Un lugar para rendirle homenaje a la historieta Peanuts y celebrar los 75 años de amar las aventuras de Charlie Brown y compañía en la CDMX. Casa Snoopy ya abrió sus puertas, es un lugar especial con postres únicos, rico café y un ambiente nostálgico que nos transporta a los momentos vividos por los personajes creados por Charles M. Schulz.

El perrito beagle y sus amigos son populares en todo el mundo./Imagen Snoopy Facebook

Todos sabemos muy bien quiénes son Snoopy, Charlie Brown. Lucy y su pandilla de amigos inseparables. Peanuts, la tira cómica donde hicieron su aparición debutó en los periódicos de Estados Unidos en 1950 con un gran éxito y sus personajes se convirtieron en íconos de la cultura popular por todo el mundo.

Peanuts cumple 75 años en 2025 y lo podemos celebrar en Casa Snoopy./Imagen Snoopy & Peanuts México Facebook

Hoy podemos celebrar a Snoopy, a su amigo el pajarito Woodstock, a Charlie Brown, Linus, Sally y toda su pandilla en la primer cafetería oficial de Peanuts en Latinoamérica. Con su diseño al estilo de la tira cómica, sus murales, su tienda y sus platillos, Casa Snoopy es un lugar dedicado para los fans del perrito beagle y las historietas en general.

Una cafetería que celebra a Snoopy y sus amigos

Esta nueva cafetería abrió sus puertas el pasado 13 de septiembre en avenida Nuevo León 247, muy cerca de la avenida Benjamín Franklin. Por ahora hay que hacer reservación para visitarla en el sitio de Open Table. Las reservaciones para septiembre ya están agotadas, pero puedes darte una vuelta para conocer su tienda y pedir alimentos o bebidas para llevar.

El lugar fue inaugurado el pasado 13 de septiembre./Imagen Casa Snoopy Facebook

Esta cafetería es pet friendly, así que puedes llevar a tu mascota para que se tomen fotos en los diferentes espacios que te transportarán al mundo de Snoopy. En el menú hay pasteles, donas, chocolates, bisquets y otros postres temáticos para recordar a cada miembro de la pandilla, desde Charlie Brown o “Carlitos”, hasta “Pecas Paty”.

Disfruta de postres y bebidas únicas./Imagen Casa Snoopy Facebook

Haz tu reservación o date una vuelta para llevarte algunos pastelillos, bebidas frías o calientes y algún souvenir. La casa tiene terraza y en el cuarto de baño podemos ver a Snoopy dándose un baño de burbujas. Es un espacio especial para recordar la famosa historieta que se volvió la sensación en todo el mundo y que en este 2025 cumple 75 años de antigüedad.

Algo de la historia de Peanuts y Snoopy

Snoopy es el perrito más icónico de las tiras cómicas. El historietista estadounidense Charles M. Schulz creó una historieta llamada “Li’l Folks” en 1947 en la que contaba las travesuras de un grupo de niños. Se publicó en el periódico St Paul Pioneer Press hasta 1950 y ahí apareció el personaje de Charlie Brown por primera vez.

Charles M. Schulz, el papá de Snoopy y su pandilla./Imagen Snoopy & Peanuts Facebook

A Schulz le gustaba dibujar desde niño y de vez en cuando hacía la caricatura de Spike, el perro de su casa, al que le gustaba comer alfileres y otros objetos inusuales. Para 1950 propuso la publicación de su tira cómica a otros periódicos y publicistas. United Features Syndicate la aceptó con la condición de que le cambiara el nombre a Peanuts (Cacahuates) inspirados en el programa infantil Howdy Doody, y según cuentan, a Schulz nunca le gustó ese nombre.

El perrito más famoso de las historietas ya tiene su cafetería en CDMX./Imagen Snoopy Facebook

En 1960 la historieta ya se publicaba en más de 2 mil periódicos de varios países y en diferentes idiomas. Con sus grandes ganancias, el dibujante se dedicó a ayudar a los necesitados. Él solo se encargó de realizar la tira cómica a lo largo de casi 50 años sin la ayuda de nadie.

Schulz es considerado como un innovador en el mundo de las historietas y durante su vida recibió una gran cantidad de premios y reconocimientos. Murió en febrero del 2000 y nos dejó un legado inolvidable con sus personajes.

Celebra los 75 años de Snoopy

La pandilla de Peanuts ha entretenido a varias generaciones despertando la imaginación de sus lectores. Además de divertirnos, Charlie Brown, Snoopy y sus amigos nos transmiten valores como la amistad, la determinación y la lealtad a través de sus anécdotas y aventuras.

Visita Casa Snoopy y pasa un rato alegre y nostálgico./Imagen InformaBTL Facebook

Así que, si eres un fan nostálgico del mundo de Peanuts, date una vuelta por Casa Snoopy en la Condesa. Está en Av. Nuevo León 247, cerca de la estación del metrobús Nuevo León y está abierta de 10:00 a 20:00 horas. Recuerda hacer tu reservación.