10 series de televisión y caricaturas que sí existieron y casi nadie recuerda

Cada cierto tiempo, cuando nos damos cuenta de que los años no han pasado en balde y nos entra la nostalgia, no podemos evitar el pensar en todas esas cosas que disfrutábamos cuando éramos pequeños. Y sí, ahí entran esas series y programas de televisión que nos acompañaron durante la infancia.

Ya fuera al regresar de la escuela, luego de comer (o mientras lo hacíamos), antes de irnos a dormir o después de jugar con nuestros amigos de la cuadra, muchos tuvimos uno o más programas de televisión que se quedaron grabados en nuestra memoria.

Son varias las series de televisión y caricaturas que se nos han quedado en la memoria. Foto: Getty Images

Existen series de televisión y programas que se quedan grabados en nuestra memoria

Pero aunque muchos de ellos eran exitosos y hasta llegaron a ser conocidos por muchas otras generaciones (como Bob Esponja o Los Padrinos Mágicos, por mencionar unos ejemplos), también existieron algunas que hoy en día parece que sólo viven en nuestra memoria.

Ya fuera porque duraron muy poco, salieron hace años o simplemente no volvimos a saber de ellas, acá nos dimos a la tarea de enlistar algunas series de televisión y caricaturas que hace unas décadas vimos y ahora probablemente sólo algunos las recuerdan.

Aunque algunas fueron tan cortas que parece, muchos ya no las recuerdan. Foto: Getty Images

Para fortuna de los nostálgicos, la mayoría de ellas aún están disponibles en una que otra plataforma de streaming (de hecho ahí mismo les ponemos en dónde las pueden encontrar), aunque una que otra tristemente sólo vive en algunos cortos en YouTube o imágenes de Google

Y acá enlistamos 10 series y caricaturas que sí existieron y casi nadie recuerda

10.- Zona Tiza

Aunque a muchos nos tocó ya ser de la generación de los marcadores de agua (que le pedían a nuestras jefecitas en cada ciclo escolar), no negamos que de vez en cuando imaginamos cómo sería si tuviéramos el gis mágico que llevaba a Rudy Tabootie a Zona Tiza, el universo paralelo que existía detrás de un pizarrón y que guardaba todo lo que había sido dibujado y borrado en él .

La puedes ver en: PlutoTV

Zona Tiza. Foto: PlutoTV

9.- Jacobo Dos Dos

A principios de los años dos mil, cuando existía Fox Kids, seguramente escuchar on(o vieron) ‘Jacobo Dos Dos’, un niño de 10 años que vivía en Canadá y a quien le decían así porque tenía esa tendencia de repetir las cosas dos veces para darse a entender.

La serie animada, que se transmitió desde el 2003 hasta el 2006, se basó en basa en el libro homónimo de Mordecai Richler y nos mostró el día a día de Jacobo y cómo a pesar de las burlas por repetir las cosas, nunca dejó de tener un gran corazón.

La puedes ver en: Tubi

Jacobo Dos Dos. Foto: Tubi

8.- La Robot Adolescente

Otra joyita que nos dio Nickelodeon a principios de los años 2000 fue la historia de Jenny, una robot humanoide con súperpoderes que además de tener que salvar el mundo, también tenía que enfrentarse a las dificultades de la adolescencia.

Aunque la protagonista deseaba tener una vida normal, Jenny era perseguida por la Reina Vexus, quien mandaba en el mundo de los robots y quería esclavizar el mundo de los humanos donde la robot adolescente sólo buscaba ser popular e ir de compras.

La puedes ver en: PlutoTV

Jenny, la robot adolescente. Foto: PlutoTv

7.- La Liga de la Acción

¿Les suena algo llamado KaBlam!? Si es así es porque conocían las series de historietas que se recopilaban en dicho programa. Una de ellas, y que era de las más geniales, era ‘La Liga de la Acción’, un grupo de superhéroes conformados por figuras de acción, juguetes y muñecas.

Claro que en ese entonces (por allá del año 2001) éramos algo jóvenes para entender que esta serie era una parodia a La Liga de la Justicia. Y aunque sólo tuvo 11 episodios, muchos aún recordamos a estos cinco valientes superhéroes de plástico.

6.- Doug

Oh sí, el buen Doug Narinas no podía quedar fuera de esta lista. Porque sí, fue un personaje que muchos conocimos por su noble personalidad y su eterno crush con Patti Mayonesa (yep, nieguen que no se preguntaron más de una vez por qué se llamaba así).

Otros personajes como Roger y Skeeter hacían más interesante la trama de Doug, quien a sus 11 años –y antes de que existieran decenas de videos de TikTok al respecto– nos enseñó los beneficios del journaling y el poder de la imaginación hace años.

La puedes ver en: Disney+

Doug. Foto: Disney+

5.- La Ballena Josefina

Este sí es para los verdaderos ‘old school’. Por allá de finales de los años 70, una de las primeras series de anime que muchos conocieron fue la de ‘La Ballena Josefina’, la cual hablaba de Santi, es un niño español bastante tímido e inseguro que usa su imaginación para crear a Josefina, una ballena mágica de color azul.

Josefina tenía la capacidad de hacerse gran y pequeña, además de poder volar. Ella vive en un vaso de agua que Santi tiene sobre su mesa y él es la única persona que puede oírla y verla. ¿La recuerdan?

La Ballena Josefina. Foto: Especial

4.- Julie y los Fantasmas

Hace no mucho Netflix estrenó un remake, pero nosotros hablamos de la serie brasileña protagonizada por Mariana Lessa y Bruno Sigrist que era como un drama adolescente mezclado con música, pues Julie un día descubre a los fantasmas de tres músicos que viven en el garage de su casa.

Julie es una chica tímida, pero con un gusto muy grande por la música que justo la lleva a conectar con Daniel, Martim y Félix, quienes la ayudan a enfrentar sus miedos de adolescencia, como hablarle al chico que le gusta o tocar en público.

La puedes ver en: YouTube

Julie y los Fantasmas. Foto: Nickelodeon Brasil

3.- Aaahh!!! Monstruos

Seguramente más de uno estará de acuerdo que esta fue de las primera series con la que aplicamos el “me asusta, pero me gusta”, pues la apariencia de Ickis, Oblina, y Krumm, tres monstruos que estudian para aprender a asustar a los humanos, era bastante peculiar y un poco aterradora.

Lo puedes ver en: Pluto TV

Foto: PlutoTv

2.- Karkú

Otro drama adolescente con el que muchas (y muchos) nos enganchamos hace años fue el de Karkú, una serie chilena que se basaba en la vida de Emilia Valdez, una joven de 13 años que se va a vivir con sus tíos a la ciudad de Vallenar, donde comienza a vivir aventuras con sus nuevos amigos de la escuela.

Karkú tocaba temas como la amistad, el amor, la lealtad y la responsabilidad, por lo que el drama siempre estaba a la orden del día en la vida de Emi, que rompía la cuarta pared en la serie al hablar con la audiencia de cosas que les sorprendían o preocupaban.

El elenco de Karkú. Foto: Nickelodeon.

1.- Angela Anaconda

Otra caricatura muy interesante, pero muy extraña en cuanto a la animación de sus personajes. Esta serie comenzó como un segmento de KaBlam!, a finales de los 90, y su éxito fue tal que después tuvo su propio espacio en la televisión gracias a las aventuras de Angela, una niña de 8 años que la mayor parte del tiempo piensa en cómo vengarse de su archienemiga, Nanette Manoir.

Angela Anaconda. Foto: Cartoon Network.

¿Qué otra serie de antaño recuerdan y pondrían en esta lista?

