La NASA comparte consejos de astronautas para sobrevivir al aislamiento social

Hemos sobrevivido al segundo y séptimo día de confinamiento y aislamiento social, a estas alturas, seguramente tu casa ya está reluciente, tus cajones ordenados y la ropa acomodada hasta por color, pero, aún nos faltan un par de semanas mientras se disminuye la curva de contagio de COVID-19. Si ya no sabes qué más inventarte, la NASA nos da una ayudadita compartiendo con el mundo consejos de astronautas que han sobrevivido en total soledad por meses a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS)

La agencia estadounidense, rescata las memorias de la astronauta Anne C. McClain, quien estuvo a bordo de la ISS por largo tiempo, hasta que fue investigada por el primer delito cometido en el espacio, mientras que por su parte, el astronauta retirado, Scott Kelly, comparte en un ensayo publicado en el New York Times, cómo le hizo para convertirse en el humano que más tiempo ha vivido lejos de la Tierra, sin que se le zafaran los tornillos. Recordando cómo fue que permaneció orbitando desde marzo de 2015 hasta marzo del 2016.

Kelly, reconoce que no fue fácil, sin embargo, escribe, que aprendió algunas cosas que le gustaría compartir, pues ahora en la Tierra, le serán nuevamente útiles a él y a la humanidad, “ya que todos nos quedamos en casa para ayudar a detener la propagación del coronavirus.” Tomen nota de los expertos, que estos son solo algunos consejos de astronautas para que hasta los más ansiosos, puedan sobrevivir.

Comunicación

Para Mc. Clain, poder mejorar nuestras habilidades de comunicación, es lo primordial. Sugiere que se comparta información y sentimientos libremente y sin tapujos. Hablar sobre sus intenciones antes de tomar medidas. Usar la terminología adecuada. Y de cuando en cuando, discutir sobre tus acciones o palabras que no fueron recibidas como se esperaba y después retomar el asunto con una charla más ligera para limar aspereas.

“Escuche, luego repita los mensajes para asegurarse de que se entiendan. Admita cuando se equivoca”, asegura la astronauta de la NASA, quien saltó a la fama, por una investigación de presunta usurpación de funciones para consultar la cuenta bancaria de su exesposa, sin embargo, todo se resolvió a su favor.

Seguir un horario

Sin embargo, para Kelly, lo más importante es establecer rutinas. “En la estación espacial, mi tiempo estaba estrictamente programado, desde el momento en que me desperté hasta que me fui a dormir“, escribió Kelly.

Sus tareas normales a bordo de la estación, iban desde simples tareas de cinco minutos hasta una caminata espacial que podría durar horas. Pero es importante que tengas algo planeado. “Mantener un plan los ayudará a usted y a su familia a adaptarse a un entorno laboral y de vida familiar diferente”, dijo.

Cuidado personal.

Ambos astronautas coinciden en que el aseo y cuidado personal, debe ser lo primero que se haga por la mañana. Uno de los consejos de los astronautas para lograrlo, es bañarse y arreglarse como si se fuera ir a trabajar, pero profundizando, también incluyen la higuiene mental. Para mantener un ritmo saludable, Kelly recomienda aprovechar el tiempo para las actividades que no son de trabajo, ya sea mirando compulsivamente sus programas de televisión favoritos o estableciendo un horario estricto para acostarse.

Mientras que Mc Clain, dice que es necesario evaluar de manera realista las propias fortalezas y debilidades, aprender de los errores. Uno de los malos hábitos más comunes que tienen las personas es ser complaciente consigo mismo, por ello resalta que hay que identificar las tendencias personales y su influencia en su éxito o fracaso. Mientras que hay que evitar a toda costa la negatividad y el estrés.

Salir

Aunque sea difícil de hacer, ya que en muchos países las autoridades estarán endureciendo las reglas de cuarentena. Pero hasta entonces, Kelly recomienda salir al menos una vez al día, siempre que respete el distanciamiento social, permaneciendo a al menos a un de distancia de otras personas y claramente sin tocar nada o en su defecto, lavarse las manos inmediatamente después, sin tocarse la cara.

Obtener un pasatiempo

Si realmente no puedes quedarte quieto, busca algo que hacer o algún otro mundo (en sentido figurado). Kelly recomienda leer. “El silencio y la absorción que puedes encontrar en un libro físico, uno que no te envía notificaciones ni te tienta a abrir una nueva pestaña, no tiene precio”, escribió. Podemos aprovechar que muchas editoriales quitaron los candados para descargar sus ebook totalmente gratis. Además, Kelly asegura que prender un instrumento musical es otra buena idea, igualmente, haciendo algo de arte o introducirse a la artesanía.

Vida Social por tecnología

En tiempos de pandemia, la única vida social que tendremos será con nosotros mismos si no aprovechamos las bondades de la tecnología. McClain, dice al respecto que hay que cultivar las amistades, (en línea) Respetar roles, responsabilidades y carga de trabajo, fundamenta para quienes están trabajando vía remota. Asumir la responsabilidad; alabar libremente. Luego trabaje para asegurar una actitud positiva del equipo. Mantén la calma en el conflicto. Aunque por supuesto, el éxito del aislamiento social, se medirá siempre y cuando trabajemos todos juntos.