‘La Sociedad de la Nieve’: La verdad sobre el video del esquiador que encontró el avión "abandonado"

En redes sociales circula un video de un esquiador que se topó con el avión usado para filmar La Sociedad de la Nieve. ¿Ya lo viste? Si no, descuida, lo traemos aquí para ti junto con la verdad que hay detrás de éste. Porque no, no es que hayan dejado abandonada la utilería y el set de la filmación, mucho menos hablamos del avión real que se estrelló en los Andes.

Ojo, no hablamos de un video falso. El esquiador efectivamente se topó con el avión usado para filmar La Sociedad de la Nieve. La película se grabó en Sierra Nevada, una cordillera de España ideal para recrear la llamada “Tragedia de los Andes” y fue ahí donde se lo encontraron y recorrieron.

El video del esquiador que encontró el avión de ‘La Sociedad de la Nieve’

Tanto en Twitter como TikTok se viralizó el video donde un joven esquiador encuentra el avión usado para la filmación de La Sociedad de la Nieve. De inicio el chavo creyó que se había encontrado con los restos de un avión real que se desplomó ahí: “Vas esquiando por Sierra Nevada y te encuentras un avión estrellado”, escribió.

De hecho confiesa que se asustó al ver la “sangre” al interior del avión, e incluso intentó hablar con el piloto falso colocado en la cabina. Jajaja hasta le pide perdón cuando intenta tocarlo y por accidente se le cae la cabeza. Pero bueno, al final queda claro que todo es utilería.

Dicho video fue difundido este 2024, días después del estreno de La Sociedad de la Nieve, por usuarios como marisacariolo (en TikTok). Fue por eso que se desataron críticas acusando que Netflix dejó abandonados los restos de su avión falso en Sierra Nevada.

@marisacariolo La película #LaSociedadDelanieve fue filmada en Sierra Nevada y quienes esquian en el lugar pueden encontrarse con el falso fuselaje del Fairchild ♬ sonido original – Marisa Cariolo

“¿Cómo se permite dejar semejante cantidad de basura en un paraje natural como lo es Sierra Nevada?“; “¿Por qué dejaron el avión ahí y no recogieron?”; “Deberían haber recogido los restos… quiero pensar que van a esperar a septiembre para que sea más accesible y fácil recoger el set; esos restos contaminan e impactan en el ecosistema de Sierra Nevada“, fueron algunos de los comentarios en redes.

Pero el video no es reciente y el avión falso ya no está en Sierra Nevada

Si ya viste La Sociedad de la Nieve, seguro comprendes por qué todo mundo habló de la película de Juan Antonio Bayona. Está muy rifada y también fue bastante fiel a la historia real de la tragedia.

Eso explica que el video causara tanto coraje al pensar que era reciente y Netflix había dejado abandonado su set en Sierra Nevada. Pero no fue así. El video en realidad es del 2022, cuando se estaba grabando la película, y todo lo que vemos en el video fue recogido una vez que terminó la filmación de La Sociedad de la Nieve.

El video original fue publicado en 2022 por el esquiador Nico Molina. De hecho, si vas a su cuenta de TikTok (@nicomolina2000) te darás cuenta de que ya ni siquiera lo tiene publicado, pero alguien alcanzó a descargarlo y lo publicó este 2024 como si fuera reciente.

El video fue grabado cuando estaban filmando ‘La Sociedad de la Nieve’

La cuenta oficial de Sierra Nevada, así como Netflix y el propio esquiador, confirmaron que los “restos” del avión ya no están en ese lugar.

“Ese video es de hace dos años. El fuselaje fue retirado al acabar el rodaje”, escribió la cuenta oficial de Sierra Nevada.

“El fuselaje solamente estuvo en Sierra Nevada durante el tiempo que duró el rodaje (entre enero y abril de 2022). Se desmontó en cuanto se terminó de rodar allí, por lo que este vídeo corresponde a fechas en las que el rodaje estaba en marcha, no a la actualidad”, dijeron además fuentes de Netflix consultadas por RTVE.

Ese mismo medio contactó al propio Nico Molina, quien confirmó que: “Las imágenes son de hace dos años, cuando se estaba grabando la película, en la actualidad no está”.

