La oftalmóloga encargada de retirar los 23 lentes de contacto que una mujer tenía apilados en el ojo creía que estaba rompiendo un récord o algo así. Sin embargo, por increíble que parezca, hay otros casos más rudos.

La pura viralidad alcanzó la oftalmóloga de California, Katerina Kurteeva, luego de compartir en Instagram un video en el que se ve cómo le quita 23 lentes de contacto desechables a una mujer de alrededor de 70 años.

Foto: Pexels

De acuerdo con Kurteeva, la señora llegó a su consultorio quejándose de que sentía algo extraño en el ojo. “Algo” que, además, le nublaba la visión.

Según la oftalmóloga, aunque la mujer sentía los malestares desde hace tiempo, se había negado a acudir al doctor. No por creer que luego se le iba a pasar, sino porque, así como a muchos, la pandemia la hizo negarse a salir de casa por miedo a contagiarse.

En la consulta, Kurteeva rápidamente detectó que la mujer tenía algunos lentes de contacto encimados en el ojo. Sin embargo, cuando se dio cuenta del nivel del problema, pidió a su asistente comenzar a documentar la extracción. Está como para tener pesadillas… pero sí quieren verlo, dénse dando click aquí.

Captura de pantalla / instagram: california_eye_associates

“Pensé que este podría ser mi momento de récord mundial en el Libro Guinness”, comentó la oftalmóloga para insider.com.

Pero nada más lejano a la gloria de los récords freaks. De acuerdo con The Guardian, no es la primera vez que alguien se atasca el ojo con lentes de contacto. El caso más rudo fue documentado en 2017… la diferencia no fue mucha: en esa ocasión se extrajeron 27 lentes de contacto desechables del ojo de una mujer.

La diferencia, señala el medio británico, es que en esa ocasión la mujer no se quejaba de nada. Los lentes de contacto se le detectaron gracias a que sufría cataratas y estaba siendo preparada para ser intervenida en el quirófano.

Captura de pantalla / instagram: california_eye_associates

Según los especialistas, estos casos se pueden deber a que el uso continuo de lentes de contacto acaban por desensibilizar el ojo… y, bueno, la gente acaba por olvidar si ya se puso uno.

“En realidad no es tan poco común”, asegura el Dr. Thomas Steinemann, portavoz de la American Academy of Ophthalmology.

Otro factor para lo sucedido es que, al envejecer, la cavidad del párpado superior se hace más profunda… ideal para guardar una pila de lentes de contacto y no sentir gran molestia sino hasta que la cosa ya está muy grave.