Varios son los escritores que han hecho obras enalteciendo ese vínculo afectivo conocido como “amistad”… y también varios autores lo han tomado como pretexto para hablar sobre otros asuntos. Los cinco cuentos aquí recomendados, van más sobre lo segundo.

Bueno, quizás no es que los tomen como punto de partida, sino que exploran más allá de la idea de puro afecto entre personas y exponen sus limitaciones, potencialidades, contradicciones y demás.

El último encuentro – Sándor Marai

En esta novela del escritor húngaro se narra la reunión de dos amigos, luego de más de cuatro décadas sin verse. Este hecho, de por sí complejo (tomando en cuenta el factor de recuperación de la memoria y su significación con el presente), sirve de pretexto para que el protagonista –Henrik, un general retirado– busque en su interior las respuestas a cuestiones que lo han atormentado durante la ausencia de su amigo, Konrád. La obra no es un diálogo entre dos, sino una suerte de soliloquio que muestra que un amigo puede llegar a ser un espejo de lo más profundo de nuestro interior.

Cualquier verano es un final – Ray Loriga

Luiz anuncia que irá a Suiza a recibir muerte asistida. Ya no quiere vivir pese a tener, aparentemente, una buena y privilegiada vida. Muy buena. ¿Por qué, entoces, su decisión? Eso lo trata de responder su amigo, quien en búsqueda de esa respuesta hace evidente que la amistad, en un estado intenso y profundo, es amor y, por ello, tiene mucho de idealización. Y también de egoismo. Una novela del escritor español ganador del Premio Alfaguara de Novela 2017 de aparentemente sencillez, pero que nos hace reflexionar sobre la memoria, el amor, la amistad y la muerte.

“Langerhaus” – José Emilio Pacheco

“Nuestra amistad se basaba en la diferencia”, dice el narrador del cuento de José Emilio Pacheco, al recordar a su amigo de la infancia, Langerhaus: un niño prodigio, cuyo futuro parecía prometedor y terminó siendo trágico. Y, precisamente, el recuerdo y la memoria es lo que se pone en juego en la narración, al ser un amigo (aparentemente) sólo recordado por él: todos lo han olvidado. Contextualizado durante el movimiento del 68 y en un círculo de personas cercanas al poder, sobra decir que el cuento se presta para interpretaciones políticas (puede leerse aquí).

“Amistad” – Bruno Traven

Irónicamente, pero por muy sólida que sea una amistad, basta una pequeña violación de lo no escrito para romper el vínculo. Y no hay marcha atrás. Esto es lo que expone en su narración el misterioso escritor Bruno Traven. Para ello, recurre a la relación más inocente e incondicional que muchos conocen: el hombre y un perro. ¿Quién creen que es el que echa a perder tan hermosa amistad? No se queden con la duda: les dejamos la lectura del cuento cuyo autor es el mismo de “Macario”, en cual se basó la película estelarizada por Ignacio López Tarso.

“Plumas” – Raymond Carver

Bud invita a Jack, un amigo del trabajo, a cenar a su casa. Jack acepta. Será una cena de cuatro: cada uno con su esposa. Un relato en el que, como muchos relatos de Raymond Carver, parece que no pasa absolutamente nada, pero termina cambiando por completo la vida de los protagonistas. Un cuento de uno de los más importantes narradores estadounidenses del siglo XX, en el que entran a escena un bebé feo, una horrible dentadura y un pavorreal, cada uno con especial perturbación.

