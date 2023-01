La vida se divide en momentos importantes que casi siempre ocurren durante los viajes. Nos referimos a la posibilidad de cruzar el Atlántico para conocer las grandes maravillas del mundo; las pirámides de Egipto, la puerta del sol en Madrid, una calle en París y por supuesto el David ubicado en el corazón de Italia.

No obstante, desplazarse al otro lado del charco es caro, lejano y no siempre es posible. Afortunadamente, en ocasiones cuando la montaña no va a Mahoma, Mahoma viene a la CDMX, y que mejor su lo hace en forma de una réplica exacta y certificada del gran David.

Imagen: Getty

Sí, nos referimos a esa icónica escultura que mide más de cinco metros, pesa 5 mil kilogramos y está hecha de mármol blanco. Esa pieza que, desde 1501 ha cautivado por su excepcional belleza a propios y extraños que vistan Italia y ahora la podremos contemplar de forma totalmente gratuita en el Museo Soumaya.

¿Cómo llegó el David de Miguel Ángel a Ciudad de México?

Esta pieza, fundamental para la historia del arte, es un deleite en sí mismo. No sólo porque se trata de la escultura más importante del mundo, sino porque en palabras del propio Miguel Ángel reflejaba:

“El entender de mi alma”.

El David original, ese que fue sacado literalmente de un pedazo de mármol es quizá la pieza más importante de la Accademia Gallery de Florencia, no obstante existen no más de cinco réplicas que entre otras cosas se hicieron para proteger la que hiciera Miguel Ángel y que han sido autorizadas por las grandes autoridades italianas.

Imagen: Twitter

No hay muchas, pero recientemente la Fundación Carlos Slim compró una, con el único objetivo de que los mexicanos puedan admirarla de cerca, sin necesidad de viajar a Italia. Ahí erguida, para que todos conozcan la belleza, los detalles y la poesía que representa este David gigante que cambió la historia para siempre.

La pieza se exhibe en la entrada del Museo Soumaya de forma totalmente gratuita. Está ahí desde principios de enero, y aunque no se sabe hasta cuándo se quedará, algunos entusiastas piensan que este será su nuevo hogar y sin duda se volverá una de las atracciones más grandes de la Ciudad de México.

Algunas razones para ver al David al menos una vez en la vida

*El David fue la gran creación del pintor renacentista, nacido en la Toscana, Miguel Ángel Buonarroti, el gran maestro detrás de la Capilla Sixtina.

*Se creó a partir de un gran bloque de mármol

El David pesa lo mismo que 90 adultos y mide lo que tres hombres muy altos. Para hacerlo, Miguel Ángel tuvo que subirse a escaleras para poder esculpirlo propiamente.

Imagen: Getty

El gobernó de Florencia consiguió el gran bloque de mármol, lo sacó de las profundidades de la Toscana para que alguien lo esculpiera. El proyecto se llamó “El Gigante”.

Durante casi 26 años tres escultores distintos lo intentaron, sin éxito. Entonces, la monarquía hizo una especie de concurso con los grandes artistas, entre los participantes estaba Da Vinci. Al final el ganador fue Miguel Ángel.

*El David de Miguel Ángel es raro, entre otras cosas, porque no aparece junto a su gran enemigo Goliat, como pasaba en piezas contemporáneas. Se dice que la intención de Miguel Ángel era retratarlo minutos antes de su gran batalla, pensativo y solo.

Imagen: Getty

Hay que destacar que esta lucha bíblica que era importantísima en el Renacimiento porque representaba el triunfo del bien sobre el mal, de la bondad sobre la maldad.

*El David es el símbolo (físico y espiritual) de Florencia. Más que una estatua de proporciones gigantescas, esta pieza representa la libertad.

Cuando la ciudad Italiana se veía constantemente amenazada por múltiples enemigos, David estaba dispuesto a dar la vida por su pueblo y quería gobernarlo con justicia, estos ideales tenían que permanecer vivos y en la cabeza de quien tuviera el poder.

¿Dónde verlo y cómo verlo?

Museo Soumaya: Blvd: Miguel de Cervantes Savedra.Alcaldía Miguel Hidalgo.

De lunes a domingo, de 10:30 de la mañana a 6:30 de la tarde.

Entrada Libre.

Imagen: Wikipedia