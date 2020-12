Lo que debes hacer antes de que termine el 2020

Sí, este año ha sido diferente. Hoy nos toca festejar por videollamada con la familia, felicitar de ventana a ventana al vecino, mandar regalos a tus amigos por paquetería o planear el 2021 en casa con una chela; pero aún tenemos motivos para celebrar y muchas cosas por hacer.

Chécate acá nuestras sugerencias de pendientitos que debes terminar (en casa o virtual depende de a quién quieras invitar) antes de despedir el 2020.

Tu lista de streaming

Que si Gambito de Dama, que si The Mandalorian, que si Cobra Kai, cada vez que sale una serie nueva corres a verla para que no te gane el spoiler… ¿y tu lista, apá? Quédate en casa, tómate una chela y échale un ojo a tu lista (El secreto: sé honesto con lo que vas a ver, sino ya…lo que no fue no será).

Ser parte del Star Club de Heineken

Si te imaginaste tu maratón de streaming con chelita en mano, entonces esto te interesa:

Heineken te recompensa por comprar cheve en esta época de festejos (¡kha!) a través de su Star Club. Así como lo lees, y aquí te decimos cómo:

Al comprar cualquier botella de Heineken o Heineken 0.0 encontrarás un código en tu corcholata, el cual te vale 10 estrellas y que deberás ingresar en la plataforma. Solo entra al portal: heineken.com/mx/es/starclub y regístrate (¡el registro te vale 20 estrellas!) y empieza a acumular estrellas para canjearlas por premios exclusivos como hieleras, gorras, maletas, mochilas, entre muchos otros artículos oficiales.

Y eso no es todo, cuando canjeas tus premios te los mandan directamente a casa, y lo mejor, puedes enviarlo a un amigo o familiar como regalo de Navidad o agradecimiento de Fin de Año, y de paso le ahorras a Santa que se ande exponiendo buscando regalos fuera de casa. (¡Hay que cuidarnos todos!)

Que una gorra para el suegro, una mochila para la hermana, una hielera para el tío, una maleta para ti, ¡y todo por tomar Heineken en tus reuniones virtuales! Pero esto no durará para siempre, apúrate a registrar tus códigos porque solo tienes hasta el 31 de diciembre o hasta agotar existencias. ¡Ya te estás tardando!

Limpia tu clóset

Sí sí, es lo típico que te dicen cada fin de año: si no te lo has puesto o usado en un año, tíralo o dónalo. ¡Y tienen razón! Deja de acumular frascos de mayonesa, los jeans que no te quedan desde la prepa o los peluches que te regaló ese crush que no se volvió a parar en tu casa. Y lo mejor, no es necesario que lo hagas solo, ¡ármate una videollamada y que te ayuden a decidir!

Cumple ese antojo

¿Cuántas veces has incluido aprender a cocinar en tus propósitos de Año Nuevo? ¡Uff! Llegó el día, y si ya sabes cocinar, pues aprovecha este tiempo en casa para escoger un antojo y prepararlo desde cero… ¿Alguien dijo masterchef?

Llama a tus seres queridos

Ya tienes tu lista de videollamadas, y de regalos, y lo que vas a pedir a domicilio para la cena de Navidad o Año Nuevo, pero también hazle un campito a esos amigos o familiares con quienes no pudiste tener contacto durante todo el año, una llamada o videollamada puede ser la sonrisa que necesitaban ese día.

Durante esta contingencia, cuídate y cuida a los tuyos quedándote en casa, y mientras lo haces, puedes disfrutar de una comida casera, un maratón de películas, o una videollamada a tus seres queridos acompañado de una Heineken y aprovecha los premios exclusivos que el Star Club tiene para ti.