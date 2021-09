Lo que no puede faltar en una noche mexicana

Sin duda nuestro país es sinónimo de diversidad cultural y calidez humana, pero hay tres elementos que lo caracterizan sobre todas las cosas: sus lugares paradisíacos como las playas y sitios arqueológicos, su gastronomía, misma que fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad y sus tradiciones y festividades, por eso cuando se trata de organizar una noche mexicana nos gusta echar la casa por la ventana.

Y por si estás preparando celebrar a México en familia o con tus cuates, acá te dejamos unas ideas que sí o sí debes tomar en cuenta para dar “el grito” como debe ser y no fallar en el intento.

Antojitos mexicanos

No hay nada más mexicano que unos taquitos, un pozole, unos chiles en nogada o unas buenas garnachas: que si sus quesadillas (con o sin queso, no vamos a entrar en discusión), que si sus gorditas de chicharrón o unos sopes de frijol o requesón, sin dejar de lado los esquites, tamales o buñuelos. Uffa, ya se nos hizo agua la boca. Híjole, si no te aplicaste con la dieta en lo que va del año, el panorama no suele ser muy esperanzador porque oficialmente inició la época de la tragadera.

Súbele al volumen

Ten lista una playlist con música regional para amenizar la fiesta que incluya unas poderosas rancheras de José Alfredo Jimenez, pasando por música de mariachi, rolas de Chente y Alejandro Fernandez, hasta las de José José para el bajón, con todo y karaoke si quieres. Se vale bailar un cumbión bien loco con las de Cañaveral.

No bajes la guardia

No debemos bajar la guardia. Si la cena se arma en un espacio cerrado recuerda mantener la ventanas abiertas para que circule el aire, asegurarse que los espacios estén sanitizados y lavarse constantemente las manos. Nunca está demás cargar con gel antibacterial y cubrebocas extras.

Ambiente patrio

Saca tus botas, sombreros y vestimenta típica. También es buen momento para adquirir productos locales de artesanos como alebrijes, muñequitos de rafia bordados, banderas, papel picado, pintacaras y todo lo necesario para tu decoración. ¡Demuestra tu orgullo de ser mexicano!

Chelas #PaLaBandera

Definitivamente lo que no puede faltar en una celebración es la cerveza (claro, con moderación), ¡por eso Grupo Modelo bajó de precio de todas sus cervezas en todas sus presentaciones: megas, familiares, medias, botes y latones de las marcas ​​Corona, Victoria, Modelo Especial, Pacífico y Bud Light! Y para que puedas brindar con tu bandera sin preocupaciones, las puedes pedir a domicilio a través de la app ’Modelorama Now’, en tiendas físicas de Modelorama y acá mero. La promo estará disponible hasta el 20 de septiembre o hasta agotar existencias. ¡Así que corre a pedir las tuyas porque están volando!