¿A quién no le ha pasado que por algún motivo, despierta de forma épica? La alarma suena, pero el cuerpo no responde; prometes “5 minutitos más” y de repente ya vas una hora tarde, o te quedas dormido en el lugar menos conveniente y despiertas confundido. Mientras que otros despiertan como zombies y hasta chocan con la pared,

Aunque despertar nunca es sencillo, hay despertares que pasan a la historia y que, de tan épicos, se vuelven anécdotas, incluso terminan siendo virales. Aquí reunimos los despertares más épicos que seguro has visto… o vivido.

¿Quién no se ha despertado a media fiesta?

El que revive cuando se va a acabar la fiesta

Seguro te ha tocado: la reunión ya está muriendo, alguien apagó la bocina y varios ya buscan sus cosas para irse. De pronto, el amigo que quedó “noqueado” en el sillón abre los ojos como si nada. Con su energía repentina, vuelve a prender la música, arma otro round de botanas y consigue que la noche dure mucho más de lo planeado. “¿A poco ya no aguantan? dice, tras haber dormido una siesta.

A nadie le gusta despertar a media reunión.

Los que despiertan tras una pestaña a media clase o reunión de trabajo

Clásico: en clase o en una junta hay alguien que no aguanta el sueño y cae rendido frente a todos. Cuando ya estaban a punto de dibujarle un bigote con plumón, ¡zas!, abre los ojos justo a tiempo, espantado al recordar que estaba en una reunión de negocios. La cara de confusión, mezclada con las risas de todos, convierte ese instante en el verdadero highlight del día.

Despertar y darte cuenta que no sonó tu alarma.

El “no sonó mi alarma”

Y luego está ese despertar épico que nadie vio venir: el de quien se convierte en héroe accidental. Su alarma nunca sonó (o eso jura, aunque la haya apagado y vuelto a dormir), pero se levanta justo a tiempo para salvar la junta, el examen o el viaje en avión. Un despertar con más suspenso que cualquier película: nadie sabe cómo lo logra, pero ahí está, vestido y listo en cinco minutos, como si nada hubiera pasado.

La Mujer Dormida despertó

Cuando hasta las montañas despiertan

Y si hablamos de despertares épicos, internet nos regaló uno que nadie vio venir: la Mujer Dormida, esa montaña que todos reconocemos camino a Puebla, abrió los ojos en un video que se volvió viral.

¿Qué fue lo que la hizo despertar? Por acá supones que fue el cafecito que se está echando el senderista que graba el video, porque todos necesitamos un buen café para poder despertar bien. Un despertar inesperado que se ganó un lugar en la conversación de redes sociales.

Lo interesante de estos despertares es que ninguno pasa desapercibido: todos se convierten en anécdota, en chisme o en tema de sobremesa. Y el caso de la Mujer Dormida no será la excepción. Lo único seguro es que esto apenas empieza y aún queda mucho por descubrir detrás de ese despertar que nos tomó por sorpresa, ¿ya viste el video? Chécalo en redes.