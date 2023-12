Lo que necesitas saber: Los calentadores de tabaco a veces son confundidos con vapeadores; acá te explicaremos en que son diferentes.

¿Has escuchado hablar de los calentadores de tabaco? Estos dispositivos son cada vez más populares debido a que, a diferencia de los cigarros, no queman tabaco, ​​si no que lo calientan. Sin embargo, muchas veces son confundidos con los vapeadores. Acá te vamos a contar lo que necesitas saber de los calentadores de tabaco y las diferencias que tienen con los vapeadores así como las ventajas que ofrecen estos a diferencia de los cigarros tradicionales.

Un dispositivo IQOS Originals Duo color rojo junto a un IQOS Originals ONE negro. Foto: Cortesía Philip Morris.

¿Qué diferencia hay entre vapear y usar un calentador de tabaco?

Los vapeadores son dispositivos electrónicos que vaporizan líquidos que pueden o no contener nicotina, mientras que los calentadores de tabaco utilizan tabaco real calentado a temperaturas más bajas. Eso sí, ambos métodos son menos dañinos que el cigarro convencional debido a que no hacen combustión y ninguno genera cenizas ni humo.

Al no generar combustión, no hay humo, que es donde se encuentran más de 6000 sustancias que se pueden considerar riesgosas para los fumadores adultos. Además, no generan cenizas y son menos molestos para quienes rodean a los fumadores.

Aunque pareciera que su principal diferencia es el uso de nicotina líquida en los vapeadores, hay algunas otras; por ejemplo, los calentadores de tabaco proporcionan un sabor auténtico al utilizar tabaco real.

Una mujer muestra un dispositivo IQOS. Foto: Cortesía Philip Morris.

¿Y qué ventajas tienen los calentadores de tabaco sobre los cigarros tradicionales?

Como mencionamos antes, los calentadores de tabaco ofrecen una alternativa menos dañina al evitar la combustión completa del tabaco, ya que pueden reducir hasta 95% la emisión de sustancias tóxicas comparado con el humo del cigarro y producen menos olor y cero cenizas. Esto no solo mejora la experiencia para el usuario, también para quienes lo rodean.

IQOS Originals DUO y ONE. Foto: Cortesía Philip Morris.

¿Quieres conocer un buen calentador de tabaco? Checa este

Si quieres echarle ojo a un buen calentador de tabaco, checa IQOS, una marca líder en este tipo de dispositivos. IQOS utiliza Tecnología HeatControl™ que regula la temperatura de manera precisa y utiliza unidades de tabaco que se calientan a temperaturas controladas, esto activado mediante una lámina de calentamiento.

Además, todos los modelos de IQOS cuentan con baterías recargables y tiempos de carga cortos; Y por si fuera poco, su diseño portátil los convierte en una opción popular para quienes buscan una mejor alternativa al cigarro tradicional.

Si le quieres entrar a este dispositivo, justo acaban de lanzar sus versiones IQOS Originals, que traen un diseño nuevo y colores rifados para que elijas el que vaya más contigo.

IQOS Originals DUO y ONE en diferentes colores. Foto: Cortesía Philip Morris.

Así son los IQOS Originals Duo y IQOS Originals One

El IQOS Originals Duo permite 20 usos con la oportunidad de tener 2 ciclos consecutivos entre cada carga. Está disponible en colores Slate, Plata, Turquesa y Escarlata. Lo chido es que es compatible con accesorios de IQOS Duo anteriores, así que puedes cambiarle las puertas, las tapas o las mangas por otros colores.

IQOS Originals DUO en color blanco. Foto: Cortesía Philip Morris

Por su parte, el IQOS Originals One es un dispositivo todo en uno completamente de bolsillo que ofrece hasta 20 usos consecutivos con una sola carga. Este tarda 90 minutos en cargarse completamente y está disponible en los mismos colores que el IQOS Originals Duo. Si quieres conocer más sobre los IQOS Originals Duo y IQOS Originals One checa acá el sitio web de IQOS.

Sabemos que la mejor opción siempre será dejar de fumar por completo, pero para aquellos fumadores que deciden no hacerlo, existen mejores alternativas cómo IQOS. Hay que mencionar que aunque esta tecnología representa una alternativa menos dañina que el cigarro tradicional, no está exenta de riesgo, ya que contiene nicotina, la cual es adictiva y es solo para fumadores adultos.

¿Qué te parecen los nuevos IQOS Originals? Ahora que ya sabes la diferencia entre un vapeador y un calentador de tabaco, además de las ventajas que estos últimos ofrecen sobre los cigarros tradicionales, ¿vas a probarlos?

Te puede interesar