“Bravo por tu seis”: Maestra crítica a padres por celebrar que sus hijos aprueben de panzazo

Con el asunto de la pandemia encima, profesores y alumnos tuvieron que adaptarse a clases en línea. Esto definitivamente modificó la dinámica educativa y parece que en algunos casos, hasta el desempeño escolar. Por eso es que una maestra de San Luis Potosí decidió no guardarse nada y se lanzó parejo contra padres de familia y autoridades académicas.

En los recientes días, ha circulado el video donde una docente de aquel estado crítica que papás y mamás celebren a sus hijos por las bajas calificaciones que han obtenido durante los ciclos escolares en línea. Y eso no es todo pues la educadora también se lanzó contra la Secretaría de Educación Pública (SEP), argumentando que dicha dependencia no ha apoyado adecuadamente a los maestros en estos complicados momentos.

Maestra explota contra padres por las bajas calificaciones de sus hijos

Para nadie ha sido fácil este pandémico tiempo de ninguna manera y en el caso del ámbito académico, se sabe que la relación maestro-alumno no ha sido del todo fructífera. Desde 2020 a la fecha, hemos visto cualquier cantidad de historias en las que profesores y estudiantes protagonizan algún tipo de polémica. Sin embargo, el caso que les presentamos ahora va mucho más allá de eso.

Esta maestra de preescolar oriunda de San Luis Potosí, se ha vuelto tendencia debido a que expresó su inconformidad no solo con las calificaciones que sus alumnos han cosechado en este ciclo escolar 2020-2021; también criticó a los padres de familia por supuestamente ‘solapar’ a sus hijos respecto a su desempeño escolar.

“Muchos padres de familia festejan el 6 de sus hijos, el que pasaron los niños de grado, los alumnos desde la educación inicial hasta la preparatoria y nivel profesional…. ‘No entregué tareas, pero sin embargo, me gradué. Bravo por tu 6; soy un burro’…”, dijo la profesora.

Tras esa declaración, la maestra potosina señaló que es muy importante que tanto la SEP, los maestros y los alumnos establezcan una dinámica adecuada de trabajo para mejorar la excelencia académica. “No festejen ese 6”, expresó la educadora.

También le tocó a la SEP

Dentro de los señalamientos, la maestra del video también comentó que la Secretaría de Educación Pública no les ha otorgado el apoyo ni los incentivos necesarios ya que, incluso, han tenido que trabajar horas extra en todos los niveles. “Les pido por favor, a las autoridades educativas, que volteen a ver a los maestros. Ganamos 4 mil pesos por quincena, no es posible que trabajamos hasta 12 o 16 horas diarias y nos consideren que somos unos huevones”, dijo.

“Me preocupa que un alumno mío diga que la maestra no le enseñó nada, cuando nosotros hicimos lo que no nos correspondía: pasamos horas extras, día y noche, comparando los programas Aprende en Casa con el plan de estudio porque no coincidía”, remató la profesora.