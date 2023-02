Maestra enseña lenguaje de señas para que alumnos se comuniquen con una compañera

¡Los buenos somos más! Es una frase muy popular que está llena de razón. Una maestra es el ejemplo perfecto para esto pues lo que hizo por una alumna es de verdad admirable.

Su acción fue compartida a través de Facebook por la usuaria Yessi Yadi García y rápidamente se volvió viral. Sucede que fue grabada cuando presentaba a la alumna ante sus compañeros de otros grupos, pero lo hacía para explicarles que ella tiene una discapacidad así que se comunica de una forma diferente: con lenguaje de señas.

Pero ojo, la maestra no sólo pasó a los salones de la escuela para decirles la situación de su compañera, fue más allá. De forma breve les mostró algunas señales básicas para poder comunicarse con ella. ¡Maravilloso!

“Les presento, ella es Milagros. Nació con un problemita: no escucha y no habla . Es muy difícil para ella expresarse . Nos estamos comprometiendo a pasar por los salones y que ustedes sepan cómo es que ella saluda “, dice la maestra Maricela a los demás estudiantes.

Es entonces cuando comienza a mostrarles señales básicas del lenguaje de señas como “buenos días” y “hasta mañana”.

“Ella saluda de esta manera, ¿sí? Entonces cuando ustedes la vean y ella les haga de esta manera, les está diciendo buenos días, y lo correcto sería que nosotros le contestáramos de la misma manera (…) Solamente es para que la conozcan y sepan que si no les contesta o no les entiende, no es por grosera, sino que tenemos que entenderla y ponernos en su lugar“.