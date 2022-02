Profes divertidos: Maestro califica exámenes con memes y se hace viral en TikTok

Un maestro sobresaliente siempre sabrá cómo hacer más dinámica y entretenida una clase. Y bueno, algunos que incluso le ponen ‘chispa’ a las malas noticias como una baja calificación. Ese es el caso del profe Antuan, quien se ha vuelto viral en TikTok ya que suele calificar los exámenes con memes y stickers de Pokémon.

Así lo mostró el mismo con algunos videos donde podemos ver qué imágenes utiliza, dependiendo de la nota que cada estudiante saque. Bueno, sabemos que quizá sacar un 6 en un examen de plano reprobarlo, no es una noticia que le agrade a muchos… pero al menos recibirlo con este detalle, debe aligerar el mal rollo, ¿no lo creen?

El maestro que califica exámenes con memes

En la era del internet, muchas cosas han cambiados… hasta las más cotidianas. En ese sentido, ahora nos referimos a la forma en la que algunos profes arman su dinámica para dar clases. Seguro que por ahí, varios tienen en mente que el humor es buena forma de incentivar la enseñanza, sea en el nivel que sea.

Como dijimos, así lo hace el buen Antuan, un maestro de matemáticas que desde su cuenta de TikTok nos muestra la peculiar manera en la que califica los exámenes de sus estudiantes: con todo tipo de memes. En un primer video que subió hace algunos días, podemos ver que a los alumnos más aplicados les puso algunas imágenes que decían “qué pro” o hasta un Pikachú levantando el dedo pulgar por el buen trabajo.

Y bueno, aquellos que no le echaron muchas ganas al examen, se llevaron algunos memes gracioso (y algo crueles jeje). Por ahí, vemos el “pero las risas no faltaron” de Monsters Inc o un Dewey de Malcolm el de en medio diciendo “no espero nada de ti y aún así logras decepcionarme”. Sí, este último está medio manchado, pero ya sabrá el profe Antuan qué onda con su alumno.

En su cuenta de TikTok, se ve que el maestro es fanático de Pokémon ya que también tiene algunos videos con referencias de la popular saga japonesa. Su manera de calificar con memes se ha hecho bastante viral que incluso entre sus dos videos, ya suman más de 12 millones de reproducciones.

Sí, lo sabemos y reiteramos: reprobar un examen no es la mejor noticia del mundo, pero quizá un poco de humor con memes aligere todo y en una de esas, hasta hace que el alumno le eche más ganas. ¿Qué opinan de esta manera tan curiosa de calificar? Acá les dejamos los videos para que vean qué onda.