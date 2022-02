¿Aceptarían la oferta? Mamá ofrece más de 30 mil pesos a su hijo para que no usara redes sociales

Las redes y el internet son un lugar muy extraño. Por un lado es una gran herramienta para comunicarnos con seres queridos y conocidos a distancia, así como para conocer nuevas personas de nuestro país u otras partes del mundo. Pero también es un espacio en el que hay cierto peligro al que todos estamos expuestos sin ninguna excepción. Es por eso que una mamá le ofreció más de 30 mil pesos a su hijo para que se alejara de las redes sociales… sí, así como lo leen.

Estamos seguros que las jefecitas de la gran mayoría estarían dispuestas a hacer lo que sea con tal de que nos despeguemos de las apps, como el caso de una mujer que de plano le cerró sus cuentas a su hija sin importarle que tenía millones de seguidores (sí, eso pasó y ACÁ pueden checar cómo estuvo la cosa). Sin embargo, en esta ocasión les contaremos sobre una madre que de plano puso todo el dinero que tenía a la mano con tal de que su retoño se alejara del internet de las cosas.

La curiosa historia de una mamá que le dio una buena lana a su hijo para dejar redes sociales

Resulta que hace unos días se hizo viral el caso de Lorna, una mamá que estaba muy preocupada por su hijo, Sivert. Según lo que relató a través de su cuenta de Facebook, desde los 12 años, su chilpayate ya estaba clavado con las redes sociales, es por eso que le hizo una propuesta que no pudo rechazar. La madre le apostó a su niño mil 800 dólares –algo así como 36 mil pesitos pesitos mexicanos– para que se alejara de las aplicaciones más populares hasta los 18 años.

De acuerdo con World News Now, el ahora joven declaró que en aquel momento “todavía no tenía un gran concepto del dinero”. Entonces, estaba como enfermo (hablando de las redes)”. Es por eso que motivado por la idea de comprarse un carro con la lana que le ofreció su mamá, no lo pensó dos veces y aceptó el trato. Fueron seis largos años en los que ni siquiera podía revisar el Face o checar las tendencias en Twitter, pero después de tanto tiempo, por fin superó la prueba porque ya cumplió 18 primaveras.

El joven está redescubriendo las redes después de seis años “incomunicado”

Por supuesto que la mujer cumplió con su palabra y le entregó los mil 800 dolarucos a su retoño para que los gaste en lo que quiera. Pero no solo eso, Sivert también tiene nuevas cuentas de redes sociales, así que todos esos años “incomunicado” con el mundo valieron la pena. Aunque eso sí, el joven confiesa que en estos momentos se siente como un adulto mayor, pues está intentando descifrar la manera de usar las aplicaciones, ya que son muy distintas que hace seis años.

La orgullosa madre comentó que hubo momentos complicados en los que pensó que su retoño no podría vivir sin las apps que todos usamos diario. Sin embargo, en el fondo siempre supo que superaría esta prueba: “Estoy orgullosa de él, porque hubo algunas veces en las que fue más difícil. Tenía certeza que lo lograría“. Así que ya lo saben, si ustedes quieren que sus hijos o adolescentes se despeguen un buen rato del teléfono y dejen las redes, esta es una buena motivación jiar jiar jiar.