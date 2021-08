Medidas drásticas: Mamá cierra redes sociales de su hija que tenía millones de seguidores

Aunque para muchos son plataformas para escribir cosas que pensamos o estar informados de lo que ocurre a nuestro alrededor, desde hace un par de años las redes sociales se han convertido en un medio de trabajo para los llamados ‘influencers’ que al acumular millones de seguidores pueden venderse a partidos políticos cobrar por postear contenido de marcas o cosas similares.

Nos guste o no, es una realidad que muchas personas que en la actualidad quieren ser famosas buscan obtener miles de seguidores en redes sociales que apoyen y/o difundan todo lo que hacen. Sin embargo, la idea puede no ser del agrado de muchos, sobre si son los papás de creadores de contenido que no tienen la mayoría de edad.

La mamá de una influencer vio cómo los comentarios en internet afectaban a su hija

Sino nomás pregúntenle a Fernanda Rocha Kanner, la mamá de una influencer de 14 años que recientemente realizó una acción que podría ser considerada sacrilegio por las nuevas generaciones. Y es que la mujer le cerró las redes sociales a su conocida hija, quien en sus redes sociales tenía cerca de 2 millones de seguidores. ¡¿Por?!

De acuerdo con medios locales en Brasil, la señora Rocha Kanner decidió realizar esta acción luego de ver que su pequeña estaba siendo expuesta al lado no tan cool de internet. Lo que ocurrió es que si bien la jovencita se estaba volviendo cada vez más famosa, también estaba recibiendo cada vez más comentarios negativos en los videos que posteaba.

Y no dudó en cerrarle las redes sociales con millones de seguidores

Fernanda Rocha indicó que la decisión tomó con la intención de cuidar la salud mental de su hija ya que le preocupa que a una edad como la que ella tiene, donde apenas comienza a descubrir quién es, la adolescente le tome mucha importancia a los comentarios de millones de personas que ni la conocen ni saben cómo es su vida más allá de las redes sociales.

Aunque su hija, quien aparentemente se dedica a realizar bailes virales en internet, se enojó por la decisión que tomó su mamá, la señora Fernanda indicó que ella no le prohibirá a su hija volver a usar redes sociales. Eso sí, ya le dijo que le dará el control de éstas una vez que la jovencita “tenga contenido interesante para compartir”.

“No quiero que mi brillante hija haga sus bailes diarios como un babuino entrenado. Las opiniones son sólo un reflejo de quien las hace y no de quien las recibe”, dijo la mamá de la jovencita a medios locales. ¿Ustedes qué opinan de este medida? ¿Es sana o la señora le exageró un poco con el tema de las redes sociales? 🤔