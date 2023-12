El 'estafador de Tinder' chileno que no le pide nada al criminal original

Lo que necesitas saber: Un empresario chileno ha dado de qué hablar por su modus operandi, igualito al que usaba el llamado 'Estafador de Tinder'.

Latinoamérica siempre tiene sus versiones de cualquier cosa que se vea en otros países de Europa o de Norteamérica y para prueba está el Estafador de Tinder de Chile, cuya historia es igualita a la de Simon Leviev, que conocimos hace unos meses gracias a un documental de Netflix.

Para quienes no conozcan la historia del ‘Estafador de Tinder’, pues en febrero del año pasado les contamos sobre Simon Leviev, un hombre nacido en la ciudad de Bnei Brak, ubicada al este de Tel Aviv, en Israel, bajo el nombre de Shimon Hayut.

Simon Leviev, el ‘Estafador de Tinder’ real. Foto: Especial

La historia del ‘Estafador de Tinder’ se hizo conocida en el año 2022

Luego de varios años, Shimon decidió cambiarse el nombre y así tener el mismo apellido que Lev Leviev, un famoso empresario ruso-israelí que se dedica al negocio de los diamantes y con el cual Shimon no tiene ningún parentesco. Sin embargo, eso no lo sabían sus víctimas.

Y es que Simon Leviev, a través de la app de Tinder, se dedicaba a enamorar a mujeres presentándose como un rico heredero que trabajaba en el peligroso mundo de los diamantes, por lo que no tenía mucho tiempo libre y al tener que viajar prefería las relaciones a distancia.

Foto: Especial

Y en Chile un hombre se inspiró para hacer lo mismo que Simon Leviev

Simon Leviev presumía de sus lujos a través de su cuenta de Instagram y por ello no levantaba ninguna sospecha. La cosa es que el hombre no era millonario y su modus operandi era enamorar a las mujeres para luego pedirles dinero prestado. Así, cuando una ya no podía ‘mantenerlo’, se buscaba a la siguiente víctima.

Pues bueno, parece que si bien para muchos fue una alerta el conocer la historia de Simon Leviev y sus víctimas, otros tomaron al supuesto empresario como una inspiración. Tal fue el caso de Marcelo Becker Ramirez, el ‘estafador de Tinder’ chileno.

Marcelo Becker ya es conocido como el ‘Estafador de Tinder’ de Chile. Foto: Especial

El ‘Estafador de Tinder’ chileno defraudó a varias personas

Un portal de Chile, llamado Mega, dio a conocer la historia de Becker Ramírez que la neta no le pide nada a la del ‘Estafador de Tinder’ original. Y es que este sujeto, apodado ‘El príncipe del engaño’, es acusada de engañar a sus exparejas y dejarlas con deudas millonarias.

De acuerdo con el reportaje firmado por Valentina Blanc, Marcelo Becker era “experto en manipular emocional y económicamente a las mujeres que se enamoraban de él”. El sujeto les pedía dinero a sus parejas para montar una empresa y darse sus lujos.

El hombre chileno defraudó a varias mujeres por millones de pesos. Foto vía: Mega.cl

El sujeto mintió con sus estudios y hasta le hizo fraude a compañeros del trabajo

En la historia muestran el testimonio de Gabriela García, quien fue novia del ‘Estafador de Tinder’ chileno durante un año y quien ahora debe más de 100 millones de pesos chilenos luego de ayudar a este hombre a comprarse un auto de lujo y darle dinero para la empresa.

Al igual que Simon Leviev, Marcelo Becker resultó ser una fichita para las mentiras. Y es que también se le acusa de vender pólizas falsas en la empresa en la que trabajaba, así como de mentir sobre sus estudios de ingeniero comercial en una universidad donde jamás se matriculó.

Imagen de la app Tinder Foto: Getty

Las historias del ‘Estafador de Tinder’ chileno se hicieron públicas y su prometida canceló su boda con él

Mega indicó que Becker habría intentado hablar con sus ex para tratar de llegar a un acuerdo y que el mundo no supiera sus fechorías. Además de eso, el portal intentó comunicarse con el sujeto para conocer su versión, pero éste jamás contestó porque estaba ocupado en una reunión.

Si bien esta historia tiene todo para un episodio de dicho programa donde siempre aparece una rosa, la cosa no acaba ahí: Marcelo Becker Ramirez estaba a punto de casarse con una periodista de Chile llamada Ana María Silva, quien hace unas semanas anunció la cancelación de su boda sin dar más detalles.

La mujer se enteró de las fechorías de su futuro esposo a través de un reportaje chileno

“Queridos amigos y familia, lamentamos comunicar la suspensión indefinida del matrimonio por asuntos de índole familiar, muchísimas gracias por su cariño y comprensión como siempre”, dijo la conductora en ese entonces. Ahora se sabe, Ana María no quiso casarse porque se enteró de los fraudes de su esposo.

De acuerdo con otro portal chileno llamado Cooperativa, Ana María se enteró de que preparaban un reportaje sobre su esposo empresario. Y pues claro, ahí fue cuando se enteró que el trabajo periodístico no lo dejaba precisamente bien parado.

En fin, parece que la periodista venezolana se salvó y ahora falta ver si en Chile sí se le hace justicia a las víctimas del ‘Estafador de Tinder’, que se ve tomó mucha inspiración de Simon Leviev y el documental presentado en Netflix. ¡Ya no hay respeto!

