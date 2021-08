“Me sentí humillado”: Acusan a los youtubers ‘Pepe y Teo’ de acoso sexual

Otro día, otra polémica que involucra a más influencers mexicanos…. Las redes sociales no han parado de hablar de Pepe y Teo, dos conocidos youtubers y miembros de la comunidad LGBTQ+ que han sido acusados de bullying y acoso sexual por parte de otro creador de contenido llamado Mario Pineda.

Fue a través de un video publicado en YouTube donde Pineda primero señaló a Pepe y Teo de saber qué clase de personas son ‘Las chiquirrucas’, influencers de Jalisco que recientemente fueron acusados de abusar de un inmigrante, al que le ofrecieron 500 pesos (un billete falso) a cambio de tocamientos sexuales.

Mario Pineda contó cuando Pepe y Teo le presentaron a ‘Las chiquirrucas’

“Todo esto se dio en 2017. Yo conocí a Pepe y Teo, me gustaba mucho el mundo de YouTube, estaba feliz con mi canal que estaba creciendo. Me sentía feliz y exitoso… los conozco por otra amistad y en su momento llegué a hacer colaboración con ellos”, dice Mario en el video que comienza afirmando que decide alzar la voz pase lo que pase.

“Ellos me presentan a las Chiquirrucas, fuimos a su casa. Ahí fue la primera historia de acoso (a un migrante) que escuché… sólo escuchaba a Pepe riéndose y riéndose. Me sentía súper incómodo, sólo pensaba en lo asquerosa que eso se me hacía”, dice el también youtuber sobre la convivencia de ‘Las Chiquirrucas’ con Pepe y Teo.

El youtuber señaló varias conductas de Ricardo Peralta (Pepe)

Durante su relato, Mario Pineda cuenta más situaciones de acoso que presenció al convivir con Pepe y Teo. Mario indica que un día y mientras se dirigían a un evento en Jalisco, Pepe (Ricardo Peralta) acosó a varios hombres que veía en la calle: “Íbamos en un carrito con música, Pepe y los demás tirándoles piropo a los demás… No tenía la confianza para hablar”, menciona.

De acuerdo con Pineda, un día trató de parar el acoso por parte de Peralta y éste comenzó a retarlo a que lo demandara. “Como si nadie lo pudiera detener, con una soberbia… Me dio demasiado coraje, impotencia”, dice en la grabación donde detalla que Pepe y Teo comenzaron a “vengarse” de él por señalar sus conductas.

Y cómo Pepe y Teo presuntamente se vengaron de él y lo humillaron en varias ocasiones

Mario Pineda recordó una ocasión en la que, durante una dinámica con público en vivo, Pepe y Teo comenzaron a cuestionar si creían que Mario era ‘activo o pasivo’ en las relaciones sexuales. “A bases de aplausos y a gritos, miles de personas me estaban juzgando que cuál era mi rol. ‘Mario Pineda qué es, activo o pasivo?’”, dice el youtuber.

Durante la grabación, Mario recuerda cuando Pepe le hizo tocamientos sexuales –una imagen que incluso ha comenzado a circular en redes sociales–, o cuando los youtubers le pidieron que besara a otro hombre. “No me gustó para nada lo que sentí ese día, se supone que era un día para celebrar, para sentirse libre, para sentirse incluido, yo me sentí todo lo contrario… me sentí humillado, me sentí juzgado”.

Mario Pineda acusa a Pepe y Teo de bullying y acoso sexual

Mario finaliza su video afirmando que Pepe y Teo pusieron a varias personas del mundo de YouTube en su contra luego de que decidió alejarse de ellos, sin embargo, decidió contar su testimonio “Tengan la confianza de alzar su voz, más en este momento”, indica Pineda que por ahora no se sabe si procederá legalmente contra Pepe y Teo.

Por su parte, los youtubers en cuestión no se han pronunciado al respecto en sus redes sociales, donde recientemente denunciaron lo ocurrido con ‘Las Chiquirrucas’.