“Me dejaron por pobre”: Joven invita a su novia a cenar y lo terminan por ofrecer sándwiches

Acompáñenme a ver esta triste historia, como diría mi estimada Silvia Pinal… En redes sociales se ha viralizado una historia de desamor que ha causado muchas opiniones encontradas, pues se trata de una chica que cortó a su novio porque la invitó a cenar unos sándwiches en su casa.

Y es que aunque la gente dice que “no es el lugar, es la persona”, un jovencito originario de Argentina comprobó que algunas personas no piensan de esa manera, pues la novia de este chico decidió terminarlo cuando vio lo que había preparado para su cena romántica. ¡¿Quééééé?!

Un joven de Argentina invitó a su novia a cenar en su casa

De acuerdo con el portal Crónica, el joven –cuyo nombre no se dio a conocer– contó que el pasado 24 de diciembre conoció a una chica en un boliche ubicado en la provincia de La Rioja, donde ambos festejaban Navidad en compañía de más personas.

Los jovencitos quedaron flechados a primera vista y se pusieron a bailar y platicar toda la noche. Días después ambos comenzaron a salir y todo parecía como sacado de un cuento de hadas, o al menos así fue hasta que este caballero invitó a su novia a cenar a su casa, pues quería que conociera a su familia.

Ella lo cortó porque le ofreció unos sándwiches como cena

Esto no sucedió ya que al llegar a la casa la chica se dio cuenta que su novio había preparado sándwiches de mortadela y unos refresquitos para convivir con la familia. Algo que no le gustó en lo absoluto, pues la jovencita terminó con la relación y se fue del lugar.

“Me gustaría que por medio de esta publicación sepan que cuando conozcan a alguien les vayan de frente, diciendo la vida que tienen, que nos les pase como a mí que me dejaron por ser pobre”, contó el soldado caído en sus redes sociales, donde detalló el motivo que lo llevó a comprar sándwiches para su cena.

El joven se paga la escuela y quería tener un detalle con su ahora exnovia

De acuerdo con el joven, el menú simple fue porque a pesar de que él trabaja, casi todo su sueldo se le va en colegiaturas y cosas de la escuela. Así que al tener un presupuesto limitado se las ingenió para darle un detalle a su novia que prefirió no seguir con la relación al ver la comida que el chico le ofreció.

“Quizás si yo le hubiese contado que era un simple cortador de césped ella no se hubiera fijado en mí, ni yo haberme enamorado de ella. Seguramente ella va a ver esta publicación, por eso no quiero dar nombres”, aseguró el muchacho que ya despertó un debate en internet, pues algunos apoyan la decisión de la novia (ahora ex) y otros simplemente la tachan de interesada. ¿Ustedes qué opinan?