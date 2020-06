Hoy tengo que decirte papá: Aquí los mejores memes que ha dejado el Día del Padre

Es 21 de junio y el tercer domingo del mes, ¿saben lo que significa? No, no hablamos del supuesto fin del mundo –que otra vez no llegó, como en años anteriores– nos referimos al Día del Padre, esa fecha en la que celebramos a nuestros jefecitos para que no se sientan mal porque hace un mes le festejamos a nuestras mamás. Nocierto, en donde les festejamos porque los queremos mucho.

Y bueno, el Día del Padre de este año será muy diferente a los que se han celebrado en años anteriores, pues en lugar de salir a comer o al parque, muchos papás se quedarán en casa esperando alguna videollamada o regalito por parte de sus hijos, ya que a como está la emergencia sanitaria del coronavirus es mejor no visitarlos por ahora.

En fin, como buena festividad que se respeta, el Día del Padre trajo consigo una infinidad de memes y reacciones, con las cuales muchos podemos identificarnos o simplemente reírnos porque hemos conocido o escuchado casos así (nos han contado).

Dicho esto, ahí les van algunas de las que nos encontramos en internet:

cuando recuerdas que se te olvidó comprar el regalo del #DíaDelPadre #FelizDiaDelPadre pic.twitter.com/wOaUKZNXlA — Lomitos Suavecitos (@SuavesLomitos) June 21, 2020

Aquí recordando los buenos momentos con mi papá. ¡Feliz Día del Padre! pic.twitter.com/DeAF13iSD4 — (@hebertosinlao) June 21, 2020

– ¿Cambiarías a tu papá por una bolsa de Takis?

– Yo: #diadelpadre pic.twitter.com/ERWbZufeCf — Dr. Ken (@Dr_Ken0) June 21, 2020

Yo después de regalarle un six a mi papá por el Día del Padre. pic.twitter.com/2Rs8cAGRy2 — Eddy. (@BarbonMandilon) June 21, 2020

La hija de Chayanne festejando el Día del Padre:

Hoy festejo que tengo el mejor Papá del mundo!! Todo México : pic.twitter.com/tczMfUM16b — Abraham Santana (@Santana_Abe) June 21, 2020

Miren, conseguí un funko de mi papá. pic.twitter.com/eFPJsqlCZI — Taeyong (@_imnotTaey0ng) June 21, 2020

Todas historias con fotos por el día del padre y yo subiría también si tan solo pic.twitter.com/darogejnVh — facundo (@ffacman) June 21, 2020

Cuando en Dark celebran el día del padre pic.twitter.com/GlaAYS2wrE — Pablo Navegantes.mp3 (@el__kuervo) June 21, 2020

Feliz día del “alumbra bien aquí nojoda” pic.twitter.com/hsejgel4ja — El papá de tus hijos (@Ingenierologo) June 21, 2020

En este #FelizDiaDelPadre quiero pasarles este gran consejo: Eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia! Si un extraño te ofrece llevarte, te subes! pic.twitter.com/LbGjbGW19W — Oso Tramposo (@oso_tramposo) June 21, 2020