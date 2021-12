Gandallas: Mesera recibe casi 100 mil pesos de propina y la corren por no querer repartirla

Otro día, otro caso de gandallismo en el trabajo… Ser mesera/o es una de las chambas más demandantes que existen (sólo por mencionar alguna, no se alebresten). Y aunque los sueldos en dicho empleo no suelen ser muy altos, muchos meseros y meseras llegan a obtener una buena lana cuando les caen clientes que dejan propinas considerables.

Si bien las propinas son opcionales en muchos lugares, si algo se sabe es que este dinero extra es dirigido para el mesero o mesera que atienda a los clientes en cuestión, pues se trata de es una forma de agradecer el buen servicio que brindaron. Aunque claro, nunca falta el jefe pasadito de lanza.

Un grupo de empresarios dio una propina de casi 100 mil pesos a una mesera

Eso lo comprobó por su cuenta Ryan Brandt, una mesera del restaurante Oven & Tap, ubicado en Arkansas, Estados Unidos, que fue despedida después de que un grupo de empresarios le regalaran casi 90 mil pesos de propina. ¿Y qué tuvo eso de malo? pues nada, que al gerente del lugar no le pareció que Ryan no quisiera repartir la propina entre sus compañeros.

Resulta que un día y durante su turno, un grupo de 44 empresarios acudió al lugar. Grant Wise, presidente de una compañía inmobiliaria, tuvo un gran gesto luego de convencer a sus colegas que se cooperaran para dejar una propina de 4 mil 400 dólares, la cual sería para las dos meseras que los atendieron muy bien esa noche.

Ella se emocionó porque el dinero le ayudaría

En un video compartido en redes sociales se puede apreciar el momento en el que Wise hace la entrega de la envidiable propina, acompañada de con un discurso que provocó gritos de alegría y aplausos en el lugar. Las palabras del empresario hicieron que Ryan Brandt se soltara a llorar, pues el dinero le ayudaría a pagar algunos préstamos bancarios que pidió para pagar la universidad.

Hasta ahí la escena parecía hermosa, sin embargo, minutos después todo cambió cuando Brandt regresó con el empresario para comentarle que, por órdenes del gerente, la propina debía repartirse entre el resto del los trabajadores del restaurante. Incluso aquellos que no tuvieron que convivir con el grupo de empresarios.

Pero al final el restaurante la despidió por no querer repartir su propina

“Tenía que entregar mi dinero en efectivo a mi jefe de turno, y luego me llevaría a casa el 20 por ciento”, dijo la mesera a medios locales, quien además detalló que Grant Wise decidió no dar la propina en el lugar y mejor optó por verla afuera del restaurante para darle el dinero que él y sus socios le prometieron. Y sí, esto no le gustó al restaurante.

Lo decimos porque Ryan Brandt fue despedida días después. De acuerdo con el propio restaurante, la decisión se tomó días después de que la mesera recibiera la gran propina y, según ellos, lo ocurrido no tuvo nada que ver con el despido. Aunque no especificaron cuáles fueron las razones.

Aunque eso no evitó que la gente siguiera apoyándola

El quedarse sin chamba dejó a Ryan con gastos y deudas que aún había por pagar. Algo que también resolvió Grant Wise, quien inició una campaña en GoFoundMe para recaudar el dinero necesario para ayudar a la mesera con sus deudas y el cual consiguió en un par de días gracias a la ayuda de la gente. ¡La gente buena aún existe!