Como cuando tapas el baño de la empresa y te amenazan con correrte del trabajo

Parece chiste, pero es anécdota… Estamos en diciembre, el último mes del año donde muchos trabajadores esperamos ansiosos el dinerito extra que nos corresponde por darle duro a la chamba durante todo el año. Feria que llega a nosotros a través del aguinaldo y hasta las cajas de ahorro que funcionan en algunas empresas.

Pero sabemos que son justo ese tipo de cosas las que provocan que en esta época muchos jefes gandallas, con tal de ahorrarse dinero, comiencen a encontrar cualquier tipo de pretextos para poder despedir a sus trabajadores y así no se vean obligados a soltar el dinero que por ley corresponde. Casos hay muchos, pero el de hoy quizá sea el más ridículo que hemos leído.

Una chica de Twitter preguntó si la podían correr por tapar el baño de su trabajo

Resulta que andábamos de ocioso en Twitter cuando vimos una pregunta bastante bizarra que le hicieron a Alma Paz, mejor conocida en dicha red social como ‘La De RH’ (@la_de_rh), una especialista en gestión de talento que se dedica a ayudar a la banda de internet a encontrar vacantes de trabajo o bien, a resolver las dudas de quienes ya tienen chamba. Todo con la intención de que no les vean la cara de what cuando de sus derechos laborales se trata.

“En la oficina los hombres taparon su baño 2 veces y les pusieron una falta administrativa a todos. 3 faltas ameritan despido”, mencionó la usuaria de Twitter al preguntar si el despido por esa razón existe, pues la empresa donde trabaja ya también le puso un ultimatum a las mujeres en caso de que también se les ocurra tapar el baño como lo hicieron sus compañeros.

Y ‘La de RH’ nos contestó si esto es posible y bajo qué circunstancias

Las respuestas a dicha pregunta fueron desde afirmar que el tuit era lo más bizarro que han leído este 2021 (cosa en la que concordamos) y también, sugerir a los trabajadores comer más papaya y meterle duro a la fibra para que la próxima ida al baño no se convirtiera en la causa de su despido. Sin embargo, también hubieron quienes quedaron con la duda de si eso era posible o no.

Aprovechando la ocasión decidimos irnos con las voces expertas para resolver nuestras dudas respecto al curioso tema. Así que le preguntamos a la mismísima Alma si realmente tus jefes pueden correrte de la chamba por obstruir el W.C. en pleno horario laboral, algo que increíblemente podría pasar en caso de que tú o tus compañeros lo hagan con fines humorísticos.

La Ley Federal del Trabajo te tira esquina en casos así de particulares

“No hay manera de que la empresa pueda correr a los empleados por tapar el baño, siempre y cuando haya sido por un uso normal. Si por ejemplo los trabajadores taparan el baño de forma intencional, con objetos, o hicieran mal uso de las instalaciones, entonces sí habría una causa de despido”, nos aclara La de RH. Algo que de igual forma viene estipulado en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo.

La de RH indica que en este caso particular la chica de la pregunta hace mención de las actas administrativas, las cuales se hacen dependiendo del lineamiento de cada empresa. Aunque claro que eso no es garantía de nada, pues la Ley Federal del Trabajo no siempre las considera como algo apegado a la ley.

“Existe una jurisprudencia en la cual sí se toman en cuenta (las actas administrativas), pero estas solamente existen para dar validez a asuntos que de alguna manera sí sean causales de despido. Por este tipo de situaciones no tienen validez. No hay un artículo en la Ley Federal del Trabajo que indique que por tapar el baño o este tipo de situaciones se te pueda despedir”, asegura Alma Paz.

Y es que parece broma, pero en nuestro país son miles los trabajadores que no conocen sus derechos laborales y llegan a ser despedidos por cosas tan absurdas como tapar la taza del baño. Algo que ‘La de RH’ considera es gracias a jefes y personas que tienen una forma de pensar muy pequeña y cuadrada que los lleva a inventar cosas para hacer funcionar sus empresas.

Alma Paz aconseja a los trabajadores no quedarse callados ante los despidos injustificados

“No entienden cómo funcionan las leyes, no tienen una preparación adecuada y por eso se inventan este tipo de cosas. Además de no tener una preparación, no tienen un personal capacitado que les pueda decir que estas cosas simplemente no proceden“, asegura la especialista en gestión de talento que con más de 52 mil seguidores se ha convertido en una de las personalidades más importantes de Twitter en español, pues anima a los trabajadores a no quedarse callados.

“Lo que siempre les digo, que levanten la voz, que no se dejen. Que de alguna manera las empresas empiecen a hacerse de personal capacitado y con criterio para este tipo de situaciones”, dice sobre los despidos injustificados. “Realmente esta es una situación que nos causó mucha gracia y cayó en lo absurdo, pero si te pones a pensarlo muy fríamente y piensas que si existe esta gente es muy frustrante; es de no creerse que haya empresas que molestan a los empleados con este tipo de situaciones”.

Y recurrir a la vía legal para que las dependencias nos ayuden en el proceso (porque sí tienen que hacerlo)

En caso de que alguno de ustedes se encuentre en una situación similar (no de que tapen los baños, pero que los amenacen con correrlos por cosas así), Alma Paz recomienda a los trabajadores acudir a Profedet (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo), a la Junta Local De Conciliación Y Arbitraje o a la STPS (Secretaría del Trabajo y Previsión Social) si esto se volviera un caso de acoso laboral.

En caso de que nomás sea una reprimenda por parte del jefe, ella considera que es más factible platicarlo con ellos y hacerles entender que no procede el despido. Ya que si la cosa se pone peor y los corren, pues no ceder a la presión y resolver todo por la vía legal: “Yo sé que todo es muy latoso y muy jodón, pero (las autoridades) tienen que hacernos caso y tiene que apoyarnos”.

Todo sin tener miedo y sin dejarnos llevar por el miedo de la situación

Alma Paz aconseja a los trabajadores asesorarse con abogados externos que los ayuden en su caso (de hecho en su cuenta de Twitter ya ha conseguido algunos aliados en el tema) y también, no tenerle miedo a hacer denuncias y a alzar la voz. “Al final del día eso va a hacer que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo”, afirma.

“Entiendo que es complicado quedarte sin trabajo en cualquier época del año y diciembre, por la cantidad de situaciones que acontecen, podría serlo más. Tengan bien documentados sus procesos”, recomienda en caso de sufrir un despido injustificado. “No firmen nada hasta que no estén seguros de que su finiquito o su liquidación esté correcta”, agrega.

Necesito un hilo de abogados laborales que sean banda y que si ayuden a la banda (no a las empresas ni hagan tratos chuecos) pongan su @ aquí abajo, porfa. — La de RH 🎄 (@la_de_rh) December 10, 2021

Por último, La de RH aconseja a los trabajadores tener todos sus documentos, su CV y sus books en el área laboral listos para cuando se presente una oportunidad de aplicar a una nueva chamba. La cual de hecho podrían tener al seguir a Alma Paz, quien constantemente difunde vacantes para quienes están en busca de trabajo.