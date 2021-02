¡Joya! El trend de TikTok que cuenta las historias y leyendas más turbias de México

Este trend sí me gusta, pa’ que vean. Ya sea para bien o para mal los usuarios de TikTok constantemente crean tendencias que se vuelven virales en dicha red social, algo con lo que animan a otros a explotar su creatividad y unirse al tren en cuestión que se hace más y más grande.

Si bien la mayoría de los retos virales o tendencias de las que hemos hablado tienden a ser peligrosas o sin sentido, en esta ocasión nos topamos con un trend que en muchos quizá despierte el interés de investigar algunas de las leyendas, hechos históricos, mitos urbanos o noticias impactantes que han ocurrido en México.

La tendencia de TikTok que resume historias y relatos impactantes ocurridos en nuestro país

Y es que a través de la plataforma de videos cortos ha comenzado una tendencia a la que muchos ya conocen como “Mexico only have four moods”, en donde los creadores de contenido relatan (con dramatización y fotos ilustrativas) un pequeño resumen de historias sorprendentes que han sucedido en nuestro país y las cuales están rodeadas de teorías conspirativas o preguntas sin respuestas.

Si no entienden mucho nuestra idea, trataremos de explicarla: los videos de los que les contamos van acompañados de un sonido como de una especie de vitrola –lo que le da el toque como de atmósfera antigua– y al principio se escucha la frase “Men only have four moods”, que en español significa “Los hombres solo tienen 4 estados de ánimo”.

Desde leyendas conocidas hasta noticias que en su momento causaron miedo e indignación

Aunque la tendencia nació con la intención de contar leyendas o mitos en inglés, a alguien se le ocurrió cambiar la palabra “Men” por “México” (y así hacerlos más chidos). Una vez que suena la intro se empieza a relatar la historia en cuestión que puede ser alguna leyenda famosa, una noticia impactante o un suceso trágico o lleno de irregularidades.

Ya sea (por citar algunos ejemplos) la inexplicable muerte del conocido locutor mexicano Juan Ramón Sáenz, la explosión de Guadalajara ocurrida en 1992 por acumulación de gasolina en las alcantarillas, leyendas como ‘La Pascualita’ o noticias que parecen surrealistas son algunos de los videos que encontraremos en este trend. Acá les dejamos algunos ejemplos:

Algunos le ponen el toque cómico a esta tendencia

Aunque la mayoría habla sobre sucesos no tan agradables o increíbles, algunos usuarios también están utilizando este tren del mame para sintetizar la historia de varios grandes momentos que nos ha dado el internet de las cosas. Pero en lugar de explicarles cómo mejor les dejamos algunos ejemplos:

No sé ustedes, pero ver este tipo de videos en y conocer historias así nos dan ganas de desarrollar las habilidades de investigación como las que tiene Badía, el de Leyendas Legendarias. ¡Qué joya!