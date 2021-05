Jugando a ser Dios nivel: Micheladas de mole se viralizan en internet

Es verdad que cuando se trata de preparar platillos o bebidas muchas personas de pronto se toman la libertad de experimentar con los ingredientes, esto con la finalidad de darle un giro o incluso inventar una nueva versión de la comida o trago en cuestión. Sin embargo, cuando se trata de micheladas tenemos muy claro que muchos confunden la libertad con el libertinaje.

Y es que si pensaban que llenar de gomitas un tarro con chela (o una licuadora, como lo hace la chaviza de ahora) era blasfemia y sacrilegio, entonces espérense a ver el último invento en el mundo de las micheladas. Sí, hablamos de esas que van escarchadas con mole. WTF?!

Las micheladas de mole ya son una realidad

A través de un video posteado en TikTok el usuario @dasflink mostró esta combinación muy interesante y muy extraña que al parecer fue creada por un local ubicado en la colonia Narvarte, acá en la CDMX, en donde venden micheladas a las que le ponen mole, crema y queso.

Pero como si la combinación mencionada no sonara a que ya estamos jugando a ser Dios luego la cerveza bien fría que no va acompañada de gomitas, sino de dos flautas de pollo que van sumergidas en la chela. Ay no, mejor vean con sus propios ojos de lo que estamos hablando:

Y obviamente las redes sociales ya comentan al respecto

Obviamente esta aberración combinación causó varias reacciones en internet, muchas de ellas donde los usuarios se cuestionaron (y de una forma no muy positiva) sobre si realmente es necesario llegar a este tipo de extremos para poder revolucionar el fino arte de tomarte una cervecita en un día de calor (o en cualquier día, la verdad).

La neta si luego parece que el chamoy y el ajonjolí ya son suficientes, no nos imaginamos que alguien se quiera echar la comida y la bebida en un solo producto (como es el caso de la michelada de mole). Aunque bueno, dicen que entre gustos se rompen géneros así que, ¿ustedes le entrarían a las micheladas de mole?